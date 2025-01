Lucrezia, Ines, Eva e Naaz le prime nate nel Lazio

Gli auguri del Presidente della Regione Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Sono quattro femminucce i primi nati nel Lazio del 2025. Lucrezia, Ines ed Eva sono venute alla luce a Roma a mezzanotte e un secondo. Kaur Naaz è nata invece a Latina.

Lucrezia è nata al San Camillo alle 00:00 con un cesareo d’urgenza. La piccola, nata prematura a 34 settimane, è in buona salute ed è al momento in osservazione in Terapia Intensiva Neonatale: presto potrà tornare a casa insieme alla mamma Silvia Guastella.

Ines è venuta al mondo invece da mamma Sabrina Mohamed al Policlinico Umberto I con parto naturale.

Parto spontaneo anche per Eva Bonafede, nata dalla mamma Maria Salzano al Sant’Eugenio.

Al Santa Maria Goretti di Latina è invece nata da mamma Muskandeep la piccola Naaz. La famiglia è residente a Sonnino.

Alle bimbe e alle loro famiglie gli auguri del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.