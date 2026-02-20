L’Ucraina e la Difesa dell’Europa: evento Parlamento europeo a Roma

Appuntamento il 24 febbraio a Esperienza Europa – David Sassoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

Martedì 24 febbraio, in occasione del quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea in Italia, con Linkiesta e con il Congresso nazionale delle associazioni ucraine in Italia, organizza, dalle ore 9:45, un confronto tra politici ed esperti per analizzare la situazione del conflitto e promuovere un dibattito strategico sulla difesa europea.

L’evento verrà aperto dai saluti istituzionali di Carlo Corazza, Direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, e Claudio Casini, Direttore della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, nonché dagli interventi delle rappresentanze diplomatiche dell’Ucraina e degli Stati membri.

Alle 10:15 si apre il collegamento da Bruxelles per la sessione plenaria straordinaria del Parlamento europeo dedicata all’anniversario dell’aggressione russa all’Ucraina e ai contributi europei per una pace giusta e a una sicurezza duratura.

Quindi, sempre da Bruxelles Pina Picierno, Vicepresidente del Parlamento europeo, introdurrà i lavori e fornirà un contributo sullo Scudo per la Democrazia.

Seguiranno i videomessaggi di Raffaele Fitto, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, e Andrius Kubilius, Commissario per la Difesa e lo Spazio.

Un focus specifico sarà dedicato al ruolo dell’Italia nella sicurezza europea, con l’intervento di Lorenzo Guerini, Presidente del COPASIR mentre la testimonianza dal fronte orientale sarà affidata a Yuliia “Taira” Payevska, Premio Sacharov per la libertà di pensiero 2022, e a Serhii Petrovych Lysak, capo dell’amministrazione militare di Odessa, videomessaggio.

A seguire, da Bruxelles, gli eurodeputati Salvatore De Meo (EPP-FI), Nicola Zingaretti, Brando Benifei (S&D-PD), Nicola Procaccini (ECR-FdI) ed Elena Donazzan (ECR-FdI) discuteranno, in collegamento con Roma, sull’evoluzione del concetto di difesa in Europa.

L’evento si chiuderà con la presentazione del progetto ‘Regala Emozione’, promosso dal Congresso nazionale delle associazioni ucraine in Italia.

È prevista, nella prima parte dell’evento, la partecipazione online delle scuole ucraine e italiane coinvolte nel progetto educativo ‘100×100: Ponti di Istruzione’, che promuove dialogo, cooperazione e cittadinanza europea tra studenti dei due Paesi.