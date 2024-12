Luce tra le Ombre

Riflessioni sul paradosso della spiritualità sui social

Come conciliare la ricerca di pace interiore con l’odio online?

In un’epoca in cui i social media ampliano le nostre voci, assistiamo ad un paradosso singolare: molti utenti, pur professando percorsi spirituali e ricercando la tanto agognata pace interiore, si contraddicono di frequente pubblicando contenuti carichi d’odio, aggressività e discriminazione.

Parole che feriscono l’anima.

Post pieni di insulti gratuiti, negazionismo scientifico, incitamento all’odio e discriminazione razziale appaiono sui loro profili, creando un divario stridente tra i valori espressi e le azioni concrete.

Come possiamo definire “spirituale” un comportamento che ferisce e divide?

Riflettiamo insieme sul potere della parola.

Ogni parola sui social ha un impatto, positivo o negativo che sia, e ognuno di noi ha il potere di scegliere come utilizzare la propria voce online.

Possiamo alimentare rabbia e divisione, oppure diffondere compassione e comprensione, cultura e storia, conoscenza e umorismo, pensiero critico e poesia, dissenso costruttivo o polemica distruttiva e inefficace.

Come conciliare termini come luce, pace e amore con tanta cattiveria e disprezzo delle opinioni altrui?

La spiritualità dovrebbe elevare l’animo umano, non certo condurlo nei bassifondi della verbosità ripugnante. Dovremmo usarla come bussola per navigare nel mare caotico dei social, non come scudo per giustificare ed abbellire comportamenti offensivi ed incoerenti.

La vera forza interiore risiede nella gentilezza e nell’empatia, nel saper prendere le distanze dall’odio e nel saper gestire nei migliori dei modi la violenza interiore.

È un viaggio che dovremmo almeno tentare di percorrere con coerenza e consapevolezza.

È comprensibile che una persona, colta di sorpresa, non riesca a trattenere le proprie reazioni, ma quando si tratta di rispondere ad un commento in un social si ha tutto il tempo di riflettere, pensare, trovare le parole giuste per non ferire.

I profili social di chi si dichiara ricercatore spirituale dovrebbero rispecchiare i valori che vengono proclamati, dovrebbero essere una vetrina da dove poter attingere il meglio.

La polemica non è mai un argomento, è un banale sfogo di cui tutti sono capaci.

Ci si può inorgoglire per aver ricevuto qualche like, ma cosa è veramente cambiato in noi dopo avere espresso il veleno polemico?

Nulla di nulla, poiché quel veleno viene poi moltiplicato fuori e dentro di noi.

La spiritualità dovrebbe essere l’antidoto, ma quanto ne siamo coscienti e desideriamo di farne buon uso?

Resta aggiornato sui Programmi Gayatri