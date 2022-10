Lucca Comics: soddisfazione di Baccelli per i treni straordinari

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Anche in occasione dell’edizione 2022 di Lucca Comics, la Regione Toscana ha concordato con Trenitalia l’organizzazione di treni straordinari che collegheranno la città con i vicini capoluoghi di provincia.

Commenta l’Assessore regione alle infrastrutture e trasporti, Stefano Baccelli:

Anche stavolta abbiamo operato per essere in grado di garantire ai frequentatori della manifestazione un arrivo a Lucca in sicurezza e pochissima distanza dal centro cittadino con mezzi pubblici e a costi bassi.

Siamo di fronte ad una manifestazione ormai affermata nel panorama nazionale e che, meritatamente, sta crescendo sempre di più per qualità e numero di visitatori. Da parte nostra confermiamo la volontà di proporre a tutti la ‘cura del ferro’ e siamo certi che lo sforzo che abbiamo compiuto insieme a Trenitalia sarà ancora una volta apprezzato.