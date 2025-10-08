Lucana Film Commission conquista il MIA di Roma

Tra gli ospiti: Rocco Papaleo, Pino Quartullo, Gabriella Carlucci, Bianca Nappi, Samuele Cavallo e tanti altri…

Sulla terrazza Barberini gremita di ospiti si è svolto martedì 7 ottobre ‘One land many stories’, il cocktail di presentazione della Lucana Film Commission nell’ambito delle attività del MIA Market 2025, in corso a Roma dal 6 al 10 di ottobre.

Margherita Gina Romaniello e Francesco Porcari, rispettivamente Presidente e Consigliere di LFC, hanno accolto produttori, attrici ed attori, organizzatori di festival, distributori ed esperti del mondo dell’audiovisivo italiano ed internazionale.

Il racconto delle attività in essere e di prossima realizzazione, le produzioni in corso e future, le iniziative di promozione del territorio attraverso il cineturismo sono stati alcuni highlight del discorso introduttivo della Presidente di LFC.

La serata è stata allietata anche dal divertente monologo di Dino Paradiso, attore comico lucano che ha evocato il cinema come vero motore narrativo per svelare la Basilicata. Ospite speciale Rocco Papaleo, che in un divertente intervento ha promosso la sua terra e invitato tutti a visitarla e girare film.

La Presidente Margherita Gina Romaniello afferma:

Il MIA market è un’ottima palestra in cui esercitare la propria capacità di essere riconoscibili ed attrarre produzioni. Qui si incontrano grandi professionisti ed esperti, ma anche tanti progetti ed idee da sviluppare. Non ci sono tappeti rossi, ma tanti panel dedicati, dove approfondire le nuove tendenze dell’audiovisivo e confrontarsi con colleghi e gruppi di lavoro molto interessanti. Usciamo da questa nostra partecipazione al MIA convinti che oggi rendere competitivo il comparto lucano sia fondamentale per puntare sullo sviluppo del settore. Trainante per l’economia del territorio e di chi a diverso titolo in Basilicata lavora nel settore. Attiveremo nuovi protocolli ed amplieremo le opportunità di lavoro chiedendo alle produzioni che ci sceglieranno di attingere sempre più al bacino di professionisti e maestranze lucane. Cui ricordiamo sempre di essere presenti nell’albo del sito di LFC per essere raggruppati ed immediatamente individuabili dalle produzioni.

Tra gli ospiti: gli attori Rocco Papaleo, Pino Quartullo, Bianca Nappi, Samuele Cavallo, Carlo de Ruggieri, Simone Sabia, Gaetano Marsico, Giorgio Melone.

Inoltre, Gabriella Carlucci, Laura Delli Colli, Gaia Tridente,Direttrice Mia Market, Enrico Bufalini, Direttore Cinecittà Lab, Massimo Martino, produttore, Nicola Timpone, Direttore del Marateale.