Luca Celegato al Maggio della Musica 2025 in Villa Pignatelli

Il 21 settembre il pianista padovano apre la rassegna dell’associazione napoletana. Quattro appuntamenti decreteranno il vincitore, eletto dai voti del pubblico presente

Quattro musicisti emergenti in gara, un giudice unico, il pubblico: così domenica 21 settembre alle ore 11:00 il Maggio della Musica riprende le sue attività, dopo la pausa estiva, nella storica veranda di Villa Pignatelli a Napoli.

Dopo il ciclo di appuntamenti primaverili, la stagione 2025 disegnata dall’Associazione Maggio della Musica, presieduta da Luigia Baratti con la direzione artistica di Stefano Valanzuolo riparte dal pianoforte e dal contest: a ‘sfidarsi’, esibendosi uno alla volta per un mese, saranno Luca Celegato, Paolo Ehrenheim, Yura Okawa e Simone Librale.

Il Direttore artistico afferma:

Per vocazione, il ‘Maggio’ si propone di accostare in locandina ospiti famosi e solisti emergenti, offrendo a entrambi la medesima vetrina prestigiosa. Il contest, infatti, nulla ha del concorso severo e formale, ma si realizza attraverso il coinvolgimento fattivo del pubblico, chiamato ad assistere a un recital come gli altri e godendo di un privilegio aggiunto: quello di poter esprimere il proprio parere, alla fine, attraverso un voto. Nessuna giuria tecnica, solo il piacere dell’ascolto. Anche quest’anno, quattro pianisti giovani eppure già molto attivi sulla scena nazionale, e non solo, saranno ospiti di Villa Pignatelli. La speranza è di scoprire tra loro, come già successo in passato, e consegnare alla platea napoletana una stella di prima grandezza. ‘Saranno famosi’, insomma; ma, intanto, sono già molto bravi.

A inaugurare il contest sarà Luca Celegato, che eseguirà ‘Suite francese in Sol maggiore, BWV 816’ di Johann Sebastian Bach, ‘Davidsbündlertänze, op. 6’ di Robert Schumann e ‘Scherzo e Marcia, S. 177’ di Franz Liszt.

La sezione autunnale del Maggio della Musica proseguirà fino al 19 dicembre con quattordici appuntamenti in Villa Pignatelli e al Museo Darwin-Dohrn.

Recital pianistici, concerti da camera, racconti di musica con Marco Scolastra, Gamo Ensemble, i solisti dell’Orchestra Rossini, Ciro Longobardi, Francesco Gesualdi, Enzo Salomone, Genny Basso, Giancarlo Grande, vincitore del contest 2024, e molti altri ospiti.

Luca Celegato, nato a Padova nel 1999, ha conseguito la laurea di secondo livello con il massimo dei voti e la lode sotto la guida di Olaf John Laneri, presso il Conservatorio di Venezia, e il master triennale di alto perfezionamento pianistico con Ippazio Ettore Ponzetta, presso l’Accademia pianistica internazionale ‘Mendelssohn Music Institute’.

Ha partecipato a numerose masterclass con pianisti di fama internazionale: Filippo Gamba, Giovanni Valentini, Roberto Cappello, Patricia Pagny, Anna Kijanowska. Nel 2021 ha eseguito il ‘Concerto in Do maggiore op. 15’ di Beethoven con la prestigiosa Orchestra filarmonica ‘Mihail Jora’ di Bacau, in Romania, diretta da Valentin Doni.

Nel 2023 ha suonato da solista il Secondo di Liszt con l’orchestra del Conservatorio ‘Benedetto Marcello’ di Venezia. Nel 2025 ha ottenuto il Secondo premio al concorso internazionale WPTA in Finlandia. Attualmente è docente dei corsi AFB di Pianoforte presso il Conservatorio di Venezia.