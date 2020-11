‘Love letters from a typewriter’, dieci studi per chitarra

Le composizioni di Ernesto Nobili sono state immaginate come lettere scritte a macchina e inviate da dieci diverse città

Riceviamo e pubblichiamo.

Si intitola ‘#1 Étude in D minor, Napoli’ il primo brano delle ‘Love letters from a typewriter’, una raccolta di dieci studi per una, due e tre chitarre, scritti dal chitarrista e compositore Ernesto Nobili per Musique d’Ailleurs, in uscita mercoledì 11 novembre 2020 sui digital store.

Le composizioni, nate originariamente per scopi didattici, sono state immaginate come lettere scritte a macchina e inviate da dieci diverse città, luoghi che, da un punto di vista musicale, hanno segnato un passaggio importante per la vita artistica del compositore, pur non essendoci, in questo lavoro, un collegamento diretto tra musica e città.

Racconta Nobili:

Con questa piccolissima opera intendo ispirarmi ad una lunga tradizione di studi strumentali nati a scopo didattico e diventati veri e propri brani tuttora vivi nei repertori strumentali. Penso ai lavori monumentali di Carulli, Aguado, Tarrega, per i chitarristi, o ad alcune opere di Bartok, per pianoforte. Ho raccolto ed elaborato frammenti creati a scopo didattico nei corsi tenuti da me, sia di chitarra classica che moderna, e che racchiudono le mie influenze compositive e alcune riflessioni tecniche, soprattutto melodiche ed espressive, dalla classica al minimalismo americano, passando per l’ambient, il folklore meridionale, il jazz, il klezmer senza mai eccedere nel rigore delle tecniche e aperto ad ogni forma di contaminazione.

Ogni mese la pubblicazione di una lettera sulle piattaforme digitali. Si parte con ‘#1 Étude in D minor, Napoli’, una composizione per due chitarre che coniuga arpeggi, tremolo e improvvisazione melodica, dal carattere quasi jazzistico nella sua coniugazione più latina ed europea.

Al termine del viaggio virtuale le lettere – spartiti saranno raccolte in un libro cartaceo, anche in formato digitale, e in vinile disponibili sul sito www.musiquedailleurs.com.

Le ‘Lettere d’amore dalla macchina da scrivere’, anticipano un lavoro di trascrizioni di compositori contemporanei e un disco solista accompagnato da una nuova band.

Ernesto Nobili è chitarrista, produttore, autore e sperimentatore di cordofoni. Dal 2002 entra in Spaccanapoli, gruppo nato da una costola del Gruppo operaio È ZEZI, prodotto dalla Real World e con il quale si esibisce in tutto il mondo.

Ha collaborato con Lino Cannavacciuolo, Flo, Greta Zuccoli, Circo della Sombra, Eugenio Bennato, Pietra Montecorvino, Salvio Vassallo, Fitness Forever, Marco Messina (99 Posse), Mannarino, partecipando a dischi, colonne sonore, tournée.

È stato co-autore e produttore di FLO, ‘Il mese del Rosario’ e ‘D’amore e di altre cose irreversibili’, PMS, Lelio Morra, Orchestra Joubes, Loredana Daniele.