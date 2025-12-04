‘Love Kills’ al Teatro di Documenti

In scena a Roma dal 4 al 7 dicembre

In scena dal 4 al 7 dicembre al Teatro di Documenti di Roma ‘Love Kills’, la tragica storia di Sid e Nancy.

Diretto da Massimiliano Vado, scritto da Alessandra Eva Modica, ‘Love Kills’ è una discesa all’Inferno di due anime disperate che non avevano nulla al mondo se non l’uno per l’altra.

Ad accompagnare i protagonisti nel loro viaggio: Johnny Rotten, migliore amico di Sid ed egocentrico frontman dei Sex Pistols e Malcolm McLaren, avido e manipolatore manager della band.

Il teatro si trasforma nella Londra degli anni 70 intrisa di punk, trasgressione e ideali anarchici.

Massimiliano Vado spiega:

Mi è sembrato doveroso restituire alla musica, al punk, alle provocazioni dell’epoca, l’epicità di certe serate che mi hanno regalato, gli incontri londinesi da adolescente, e soprattutto l’adrenalina della scoperta della rivoluzione.

Alessandra Eva Modica commenta:

Sid è un ragazzino bisognoso d’amore che si maschera da cattivo ragazzo e sceglie di disgustare il prossimo per amore di essere visto, Nancy è così insicura da usare il proprio corpo come lasciapassare per darsi il diritto di esistere. La scarsa stima di sé è benzina, il bisogno d’amore è una candela e lo show business è uno stoppino troppo corto.

In scena: Andrea Memoli, Sid, Alessandra Eva Modica, Nancy, Lorenzo Martinelli, Malcolm, e Federico Valdi, Johnny. Affianca il regista Massimiliano Vado, l’assistente Silvia Brandolini.

La regia scelta da Vado è naturalistica, i personaggi vivono in uno spazio teatrale non convenzionale, il pubblico è molto vicino agli attori, lo spettatore è invitato a spiare le vite di Sid e Nancy, prendendo posto nella loro camera d’hotel, scenografata da Giorgia Zafarana.

La musica punk dei Sex Pistols e dei Vicious White Kids prende per mano i nostri antieroi e li accompagna a compiere il loro destino.

In un crescendo di eccessi e viscerale umanità al limite del disturbante, lo spettatore vedrà Sid e Nancy: amarsi, odiarsi, farsi la guerra, fare pace, cadere, rialzarsi, disintossicarsi, fallire, tentare di nuovo e tenersi stretti l’uno all’altra, finché, inevitabilmente, il mondo contro cui hanno sempre lottato non li travolgerà lasciando di loro solo la leggenda.

Orari:

giovedì e venerdì ore 20:45

sabato ore 19:00

domenica ore 18:00

Costo biglietto: 12€ + 3€ tessera