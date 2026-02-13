Lotterie e non solo: le vincite più alte di sempre

Le lotterie e i concorsi a premi hanno da sempre esercitato un forte richiamo sull’opinione pubblica, alimentando sogni di ricchezza improvvisa e cambiamenti radicali di vita.

In Europa e in Italia, nel corso degli ultimi decenni, si sono registrate vincite di entità straordinaria, spesso accompagnate da storie curiose e da un’eco mediatica duratura.

Questi eventi, pur rari, contribuiscono a mantenere alto l’interesse verso un settore che continua a occupare un posto rilevante nel panorama dell’intrattenimento.

A livello europeo, una delle vincite più alte mai registrate riguarda EuroMillions, la lotteria transnazionale a cui partecipano diversi Paesi dell’Unione.

Nel luglio 2022 è stato centrato il jackpot record da 230 milioni di euro nel Regno Unito, cifra mai raggiunta prima nella storia del concorso. Il biglietto vincente fu giocato da una persona rimasta anonima, come spesso accade nel contesto britannico, dove i vincitori possono scegliere se rendere pubblica o meno la propria identità.

In Italia, il record assoluto spetta al SuperEnalotto, che nel 2019 ha fatto registrare la vincita più alta di sempre a livello mondiale per una singola combinazione: 209 milioni di euro, centrati a Lodi con una schedina realizzata tramite Quick Pick in una tabaccheria del posto.

L’evento attirò un’attenzione enorme, non solo per l’importo, ma anche per il fatto che il premio fu riscosso da una persona sola e non un sistema. Un altro jackpot rimasto nella memoria collettiva è quello da 371 milioni di euro del 2023, anch’esso legato al SuperEnalotto, in quel caso vinto tramite un sistema condiviso tra più partecipanti.

Accanto ai grandi concorsi, anche altre forme di gioco hanno prodotto vincite rilevanti. I Gratta e Vinci, ad esempio, hanno visto nel tempo premi da 10 o 20 milioni di euro, spesso accompagnati da aneddoti che raccontano di biglietti acquistati casualmente, magari all’ultimo momento.

In diversi casi, le cronache hanno riportato storie di vincitori che hanno continuato a vivere in modo riservato, evitando esposizioni mediatiche eccessive.

È questo il caso più recente: nel febbraio del 2026, infatti, in Umbria un gratta e vinci da 20 euro ha permesso al fortunato vincitore o vincitrice la possibilità di incassare 5 milioni di euro.

Nel contesto attuale, il concetto di gioco e fortuna si è progressivamente ampliato.

Chi è già abituato ad affidare la fortuna alla monetina pronta a grattare su un biglietto saprà che oggi il comparto del gioco e delle lotterie si è esteso anche ad una dimensione online, a partire dai classici giochi di carte come scopa e burraco passando alla tombola in rete e al bingo digitale, fino ad arrivare ai concorsi ad estrazione.

Tuttavia, quando si tratta di lotterie la consuetudine più radicata rimane ancora quella di giocare dal vivo, proprio come una volta. Nonostante la crescita delle piattaforme digitali, l’acquisto del biglietto fisico conserva un valore simbolico che molti giocatori continuano a preferire.

Alcune delle vincite più alte sono diventate celebri anche per le conseguenze sulla vita dei vincitori.

In Europa non mancano casi documentati di persone che, dopo aver incassato premi milionari, hanno scelto di cambiare Paese, investire in attività imprenditoriali o sostenere iniziative benefiche.

Al tempo stesso, diverse testimonianze riportate dalla stampa evidenziano come una gestione poco accorta della ricchezza improvvisa possa portare a difficoltà personali e finanziarie, alimentando un dibattito ricorrente sull’impatto psicologico delle grandi vincite.