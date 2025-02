Lotta incendi boschivi Toscana: coinvolgere cittadini nella prevenzione

WWF Italia e il Centro di addestramento antincendi boschivi ‘La Pineta di Tocchi’ della Regione Toscana organizzano un incontro di due giorni sulle Comunità Firewise

Cittadini coinvolti direttamente nella gestione delle attività di prevenzione, perché ognuno assuma piena consapevolezza del livello di rischio presente sul proprio territorio rispetto all’innesco e alla propagazione di un incendio boschivo.

A questo tema WWF Italia e Regione Toscana dedicano due giornate di approfondimento presso il Centro regionale di addestramento antincendi boschivi ‘La Pineta di Tocchi’, a Monticiano (SI).

Obiettivo della due giorni la costituzione di Comunità antincendi boschivi, chiamate Firewise, sul modello di consolidate realtà internazionali, che l’Organizzazione regionale antincendi boschivi, AIB, promuove da alcuni anni e che hanno un ruolo di protezione attiva dai roghi, in particolare nelle aree chiamate di interfaccia: quelle poste, cioè, tra l’insediamento urbano e il bosco.

Attraverso le Firewise, le persone diventano parte attiva nel contrasto agli incendi forestali, con un’azione in collaborazione con il propri Comuni, con gli enti competenti per la forestazione e con le associazioni di volontariato AIB.

Intorno alle proprie abitazioni i cittadini creano e mantengono fasce a minor densità di vegetazione con l’obiettivo di ridurre gli effetti di un eventuale passaggio del fuoco, per autoproteggersi e aumentare la sicurezza personale e di vicinato.

Giovedì 6 febbraio si parlerà di come sono nate e funzionano le comunità Firewise in Toscana con un confronto sul tema con esperti di prevenzione antincendi boschivi, ma anche attraverso visite sul campo ad alcune opere di prevenzione realizzate nelle aree di interfaccia.

Il secondo giorno, venerdì 7, è dedicato alla visita di due comunità Firewise – nei comuni grossetani di Castiglione della Pescaia e Scarlino – per capire quali valutazioni e interventi compie chi vive in una Firewise.

Si potranno, inoltre, vedere gli esiti degli interventi di prevenzione realizzati dall’Unione di Comuni Colline Metallifere nelle fasce di protezione.

Le due giornate di prevenzione dagli incendi boschivi sono promosse nell’ambito del progetto OFF, Out Forest Fires, voluto da WWF Italia per formare e responsabilizzare le comunità che vivono il territorio, avviare processi partecipativi e un’opportuna gestione e pianificazione del territorio che eviti l’innesco di incendi boschivi causati da negligenza.

Il progetto OFF si conclude in Toscana dopo 18 mesi di attività svolta in particolare sul territorio lombardo per spiegare alle comunità locali come essere attivamente coinvolti nella prevenzione del fenomeno incendi boschivi e come rendere il paesaggio meno vulnerabile a questi eventi, tramite una gestione sostenibile del materiale vegetale e pratiche alternative all’uso del fuoco.