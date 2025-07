L’oscillazione del pendolo: metafora del cammino massonico

Nel silenzio del Tempio, il pendolo oscilla. Con precisione millimetrica. Senza fretta, senza sosta.

Eppure, in quel suo movimento apparentemente pacifico, c’è tutta la violenza del tempo che passa, dell’equilibrio cercato e mai veramente trovato.

È lì che si specchia l’anima del Massone, del Libero Muratore in cammino.

E, forse, con più urgenza e consapevolezza, di una Sorella Massone, che in ogni passaggio rituale, in ogni tornata, sente la doppia responsabilità di ricucire un ordine interiore e un mondo esterno ancora ostile…

Tempus fugit, veritas manet. Il tempo fugge, ma la verità resta.

La verità è che il percorso iniziatico è un moto costante, mai lineare, mai comodo. Come il pendolo, oscilla tra luce e ombra, tra certezza e dubbio, tra la ricerca del sé e il dovere verso l’altro.

La vita del Libero Muratore non è uno statico approdo, ma un perpetuo ritorno a sé stesso, attraverso prove, fallimenti e slanci. Ogni grado conquistato non è una medaglia al merito, ma una nuova sfida da affrontare.

Nel pendolo non c’è spazio per l’inerzia. Ogni dondolio è una scelta. E ogni scelta, una rinuncia. Inizia chi ha coraggio, ma persevera solo chi sa sopportare il peso delle proprie incoerenze.

Il viaggio non è fatto di belletto e parole dorate, ma di crisi, di notti insonni, di simboli che si impongono come pugni allo stomaco quando la vita ti chiede conto di ciò che professi.

Ad lucem per tenebras. Alla luce attraverso le tenebre.

Frase abusata, ma solo chi ha camminato davvero nel buio può comprenderla.

Noi donne, Massoni o no, quel buio lo conosciamo bene. Lo viviamo nella carne e nello spirito. Per questo, forse, quando entriamo nel Tempio, entriamo anche per guarire.

Perché il pendolo della vita ci ha spesso strappato l’equilibrio e il cammino iniziatico ci offre il linguaggio per nominarlo quel dolore e trasformarlo.

Il pendolo torna sempre al centro. Non si ferma, ma torna. E, in quella centralità ritrovata, anche solo per un istante, c’è la chiave del nostro lavoro:

In medio stat virtus. La virtù sta nel mezzo.

Ma quel mezzo, quel punto d’equilibrio, lo si conquista solo vacillando, solo cadendo e rialzandosi.

La Massoneria non è un rifugio per egocentrici o decorativi collezionisti di grembiuli. È una scuola di verità che ti costringe a guardarti dentro e a capire che la pietra grezza non è solo la società, ma sei tu.

Fluttuiamo tra ciò che siamo e ciò che potremmo essere. Tra il silenzio della Loggia e il frastuono del mondo profano. Tra la volontà di costruire e la tentazione di distruggere.

Perché, ammettiamolo: anche il Massone, a volte, ama il proprio caos più di quanto ami la Luce.

Eppure, continuiamo.

Con rabbia, con amore. Con disciplina. Con quella fede laica e incrollabile che ciò che costruiamo ha un senso. Che ogni gesto rituale, ogni simbolo tracciato, ogni Fratello o Sorella, ascoltato con cuore sincero, è un colpo di scalpello alla nostra Pietra.

Laborare est orare. Lavorare è pregare.

E noi lavoriamo, in silenzio, spesso incompresi. Ma con una determinazione che nessun vento contrario può spezzare.

Il pendolo ci spinge a ricordare che la nostra forza non sta nel non vacillare, ma nel non smettere mai di tornare al centro. Di rimettere in ordine la nostra interiorità, anche quando il mondo fuori implode.

In ogni ondeggiamento c’è una domanda: chi sei, davvero? Cosa stai costruendo? E per chi?

La Massoneria non ti offre risposte comode. Ti mette lo specchio davanti. Ti chiede rigore. E amore.

Ti chiede di perdere il tuo ego per qualcosa di più grande. E non sempre ci riesci. Ma ci provi. Giorno dopo giorno. Rituale dopo rituale. Oscillazione dopo oscillazione.

Il pendolo, infine, non giudica. Non premia. Non condanna.

Si muove. Inesorabile. Come la nostra coscienza. Come la vita.

E forse, proprio lì, in quell’eterno andare e venire, troviamo il senso più profondo del nostro cammino: essere sempre in moto, ma mai senza direzione.

Sia fatta la Luce. Ma che sia una Luce vera, guadagnata col sudore, col dubbio, con la dedizione. Una Luce che non acceca, ma illumina. Che non si impone, ma guida.

Perché il pendolo non mente. Ci ricorda, ogni istante, che il tempo non aspetta. E che l’unica scelta possibile è camminare. Sempre. Con fierezza. Con dignità. Con la volontà incrollabile di lasciare il mondo – e noi stessi – migliori di come li abbiamo trovati.