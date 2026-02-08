Lorito: L’Ateneo esprime solidarietà al Sindaco Manfredi

Il Rettore: Le scritte apparse a Bagnoli sono inaccettabili e istigatrici di atti violenti
Il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Matteo Lorito:
Le scritte comparse a Bagnoli contro il Sindaco Manfredi sono inaccettabili e istigatrici di atti violenti indegni di una convivenza civile.
È un gesto da condannare senza se e senza ma, e che non esprime il sentire comune di un popolo con una storia di civiltà e di cultura come quello napoletano.
L’intero Ateneo federiciano esprime vicinanza e si stringe intorno a Gaetano Manfredi, al quale va tutta la nostra solidarietà per il gravissimo episodio.