Lorito: L’Ateneo esprime solidarietà al Sindaco Manfredi

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Matteo Lorito:

Le scritte comparse a Bagnoli contro il Sindaco Manfredi sono inaccettabili e istigatrici di atti violenti indegni di una convivenza civile.

È un gesto da condannare senza se e senza ma, e che non esprime il sentire comune di un popolo con una storia di civiltà e di cultura come quello napoletano.

L’intero Ateneo federiciano esprime vicinanza e si stringe intorno a Gaetano Manfredi, al quale va tutta la nostra solidarietà per il gravissimo episodio.