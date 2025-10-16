Lorenzo Tosa e Cavalleria rusticana aprono il Capability Festival

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

con la testimonianza personale e le riflessioni del giornalista Lorenzo Tosa è iniziata ieri al Maschio Angioino la quarta edizione del Capability Festival, iniziativa pubblica interamente dedicata alla fragilità e alle disabilità.

Quest’anno l’attenzione è concentrata soprattutto sul malessere degli adolescenti, con incontri nelle scuole e eventi speciali.

La giornata si è chiusa con una messa in scena di «Cavalleria rusticana» di Mascagni coi pazienti del Santa Maria del Pozzo Hospital.

Questa sera il coreografo Antonio Iavarone presenterà la performance di danza ‘La follia’.

Il festival si concluderà domenica al Teatro San Ferdinando dove il regista Davide Iodice porterà in scena il suo lavoro su Pinocchio.