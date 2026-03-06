‘L’Orchestra dei Piccoli’ e il ‘Circo Miranda’ al Teatro dei Piccoli

Nella Mostra d’Oltremare di Napoli il 7 e l’8 marzo in scena per le famiglie due spettacoli tra musica e teatro

Spaziano dalla musica de ‘L’Orchestra dei Piccoli’ e la prosa con il ‘Circo Miranda’, i prossimi appuntamenti in scena, sabato 7 e domenica 8 marzo, ore 11:00 al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare di Napoli.

Due spettacoli per bambini e famiglie programmati per la stagione di teatro e musica ideata e organizzata da Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, in collaborazione con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare.

Ad aprire il fine settimana, sabato 7 marzo, ore 11:00, sarà ‘L’Orchestra dei Piccoli suona con me!’, una produzione di Progetto Sonora inserita nel ciclo ‘Concerti per l’infanzia’. Pensato specificamente per i bambini e per i loro genitori, il concerto propone un approccio didattico e interattivo alla musica d’insieme, alternando l’ascolto dal vivo a momenti guidati di attività motoria, di canto e di uso di piccoli strumenti a percussione partecipando insieme ai musicisti nei brani in scaletta.

Domenica 8 marzo, ore 11:00, con una replica per le scuole lunedì 9, la storica compagnia Fontemaggiore di Perugia presenta ‘Circo Miranda’, uno spettacolo di Marco Lucci e Beatrice Ripoli con Andrea Brugnera, Enrico De Meo e Maria Irene Minelli.

Liberamente ispirato a ‘La Tempesta’ di William Shakespeare, l’allestimento offre una rilettura onirica del classico attraverso il teatro d’attore e di figura. La vicenda si svolge in uno chapiteau su un’isola deserta, dove la piccola Miranda cresce tra le acrobazie del clown Calibano e le cure del padre Prospero.

Il desiderio di libertà della ragazza, che cuce in segreto un abito per il suo futuro, troverà compimento quando una tempesta improvvisa spingerà Prospero a rivelare il segreto del loro passato.

L’opera si avvale delle scenografie realizzate da Zaches Teatro con l’Accademia di Belle Arti di Firenze, delle luci di Giuseppe Bernabei, delle musiche originali di Gianfranco De Franco e dei costumi di Beatrice Ripoli e Kim Hyoung Hui.

Il biglietto unico per gli spettacoli è di 9 euro, con la possibilità di acquistare card da 5 o 10 ingressi a prezzo agevolato.

L’accesso al Teatro dei Piccoli è possibile da viale Usodimare, ingresso pedonale, o da via Terracina, opzione consigliata nei giorni festivi grazie alla convenzione con il Quick Parking.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 08118903126 e 3270795871, anche via WhatsApp, o scrivere all’indirizzo email info@teatrodeipiccoli.it.

Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale e sui canali social: www.teatrodeipiccoli.it; FB/ teatrodeipiccolinapoli