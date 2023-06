L’Orchestra da Camera Fiorentina suona i Coldplay

I successi di Chris Martin e soci, in versione sinfonica, il 22 e 23 giugno nel Cortile di Michelozzo di Palazzo Medici Riccardi a Firenze

Da ‘Yellow’ a ‘Viva La Vida’, da ‘Trouble’ a ‘The Scientist’. Due serate nel segno dei Coldplay quelle proposte dall’Orchestra da Camera Fiorentina giovedì 22 e venerdì 23 giugno, ore 21:00, nel Cortile di Michelozzo di Palazzo Medici Riccardi, a Firenze.

La direzione è affidata a Giuseppe Lanzetta, solista Fernando Díaz al pianoforte che cura anche gli arrangiamenti.

Nuova produzione dell’Orchestra da Camera Fiorentina, ‘Omaggio a Coldplay’ esalta l’inconfondibile cifra melodica di Chris Martin e soci, attraverso un raffinato arrangiamento sinfonico.

In programma, tra gli altri, successi come ‘Adventure of Lifetime’, ‘Hymn for the weekend’, ‘Paradise’, ‘Clocks’, ‘Fix You’, ‘In My Place’, ‘A Sky Full Of Stars’.

Fernando Díaz è pianista, compositore e arrangiatore. Si è laureato in pianoforte all’Università di Colima e al Conservatorio Santa Cecilia di Roma: alterna sapientemente classica, jazz e musica popolare. Una versatilità che lo sta imponendo in contesti diversi.

Direttore stabile dell’Orchestra da Camera Fiorentina, Giuseppe Lanzetta vanta una carriera internazionale che lo ha visto sul podio dei Berliner Symphoniker e della Berliner Philharmoniker Chamber Orchestre, dell’Orchestra dell’Opera Nazionale Russa, dell’Hermitage di San Pietroburgo, della Johannes Strauss di Vienna, dell’Atlanta Symphony e di altri prestigiosi ensemble. Con l’Orchestra da Camera Fiorentina ha tenuto oltre mille concerti in tutto il mondo.

Biglietti 15/20 euro. Prevendite online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana.

Biglietti disponibili anche presso Opera Your Preview – via Por Santa Maria 13, Firenze – tutti giorni dalle ore 10:00 alle 18:00. Riduzioni per studenti, over 65 e soci Unicoop Firenze.

La 43esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e – in art bonus – Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055-783374 / 333-7883225 anche via WhatsApp.