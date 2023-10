Lopa sul Secondo Campionato dell’Arte Bianca – Trofeo Maestro Fornito

Il Portavoce della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e il Turismo: ‘Dobbiamo riconoscere il ruolo internazionale degli operatori dell’arte bianca come figure professionali uniche’

Si è svolto ad Ercolano (NA) il ‘Secondo Campionato dell’Arte Bianca’ 1° Trofeo Regionale Maestro Umberto Fornito.

La kermesse gastronomica ha avuto, come location, quella del noto Ristorante ‘Gianni al Vesuvio’, dove hanno dato sfoggio della propria arte, importanti firme della cucina campana, che ha oramai travalicato i confini regionali, portando, in giro per il mondo, le più apprezzate eccellenze culinarie in materia di Arte Bianca, ovvero, tutto quello che ruota intorno alla base della Cucina italiana.

L’Associazione, ideata da Umberto Fornito, una vera e propria istituzione oramai anche oltre oceano, si propone, attraverso corsi di formazione e vere e proprie scuole di cucina, di portare non solo un’idea innovativa nel solco della tradizione, ma anche un modello sociale, economico e culturale dalle potenzialità infinite partendo dalle basi. L’impasto. E, quindi, dall’Arte Bianca alla base del Pane, della Pizza, della Pasta, del Dolce.

Agli addetti ai lavori, prima ancora della sua premiazione, non è sfuggita la presenza di Michele Leo, punta di diamante del Ristorante Pizzeria ‘Il Brigante’ di Venosa, in provincia di Potenza. Vincitore del Trofeo Caputo nel 2017 e secondo classificato a Los Angeles lo stesso anno, dietro il suo grande amico e competitor Umberto Fornito.

Anche quest’anno il Cavalier Umberto Fornito non ha voluto far mancare i premi speciali, come quello assegnato al concorrente più ‘anziano’ Pietro Giordano, al più giovane Michele Stasio, mentre l’ambito ‘Premio della Stampa’ seconda edizione, assegnato da giornalisti ed esperti specializzati in enogastronomia, Giuseppe De Girolamo, Daniela Del Prete, Rosario Lopa, è andato quest’anno a Francesco Pio Comune.

Primo premio per la categoria ‘Calzone fritto’, un classico della friggitoria napoletana, è andato ad Anna Capretti, della pizzeria ‘Primavera’ di Castelvolturno (CE).

Secondo classificato Emanuele Del Prete, ‘Pizzeria Anna’m sita in Frattaminore (NA) e terzo classificato Carmine Colella, ‘Pizzeria Daniel Black’ di Grottaminarda (AV).

Per la categoria ‘Cuochi’ si è classificata al primo posto Lucrezia Gambuti, mentre la piazza d’onore è andata a Giovanni Antonio Iannicelli. Terzo classificato Manuel Rossetti.

Per la categoria ‘Gourmet’ prima classificata ancora una donna, Sonia Monaco della ‘Pizzeria Basilico Buona Pizza’ di Caivano (NA), al secondo posto si è classificato Carmine Orza della ‘Pizzeria n’da Pullecenella’ di Cava de’ Tirreni (SA), mentre il terzo posto è andato a Michele Stasio.

Per la categoria ‘Contemporanea’ la classifica finale ha visto, nell’ordine, Carmine Colella al primo posto, Emanuele Del Prete al secondo e Giuseppe Casillo al terzo posto.

Vince anche la categoria ‘Classica’ Carmine Colella, che precede, nell’ordine, Francesco Pio Comune e Pietro Giordano.

Colella si impone anche nella categoria ‘Margherita’, aggiudicandosi il ‘Trofeo regionale Umberto Fornito 2023’, avendo raccolto il miglior punteggio nelle diverse categorie.

