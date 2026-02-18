‘L’Onorevole, il Poeta e la Signora’ all’Ecoteatro

Lorenzo Flaherty, Francesco Branchetti, Isabella Giannone in scena a Milano dal 20 al 22 febbraio

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo una lunga tournée di enorme successo in tutta Italia approda all’Ecoteatro di Milano l’esilarante commedia del grande commediografo Aldo De Benedetti ‘L’Onorevole, il Poeta e la Signora’ con Lorenzo Flaherty, Francesco Branchetti e Isabella Giannone.

La regia è firmata da Francesco Branchetti, le musiche sono di Pino Cangialosi.

Una commedia grottesca attualissima, conosciutissima anche all’estero.

Un onorevole, Leone, è molto attratto da Paola, un’elegante e scaltra giornalista. Una sera l’onorevole riesce ad invitarla a casa ma non combinerà nulla, la donna lo provocherà ma lo metterà continuamente in imbarazzo.

Andata via la giornalista, Leone scopre che in casa sua si è introdotto un uomo, Piero un poeta squattrinato che, nascosto dietro la tenda ha ascoltato le sue conversazioni.

Da questo incontro casuale si determineranno una serie di eventi che cambieranno la vita dei due uomini ed è un susseguirsi di qui pro quo, di equivoci esilaranti con scambio di persona che avranno imprevedibili conseguenze, non tutte piacevoli e di incontenibile ilarità.

Una fitta trama di allusioni, riferimenti scambi, dispetti e ricatti nella quale è l’intelligenza a mostrarsi nei suoi aspetti più divertenti

Una commedia dalla costruzione impeccabile che assicura quella teatralità cara a De Benedetti. Una rappresentazione dei salotti dell’Italia pieni di uomini di mezzo potere, girotondi di relazioni, svendita di talento vero o presunto, ambizioni; uno specchio di una società ancora purtroppo molto attuale.

Un’analisi di un gioco dell’identità, dello scambio sociale che rischia di essere il male dei nostri giorni in questo caos sociale e politico che stiamo vivendo. La regia intende restituire la straordinaria capacità dell’autore di indagare, di analizzare e raccontare la banalità, il quotidiano, l’inutilità delle convenzioni e la retorica spietata dei rapporti in un balletto esilarante tra i personaggi.

Lo spettacolo si avvale nel ruolo dell’Onorevole dell’interpretazione di Lorenzo Flaherty, attore che ha costruito la sua fama sulla qualità delle sue interpretazioni ed ha lavorato con i maggiori registi e attori italiani e stranieri del calibro di Irene Papas, Ben Gazzara, Maria Schneider, Hanna Schygulla, John Savage, Annie Girardot, Frank Finley…

Nel ruolo del Poeta dell’interpretazione di Francesco Branchetti, che ha ricevuto alcuni tra i maggiori premi del teatro italiano e che può vantare nel suo curriculum di attore grandi interpretazioni e tanti ruoli da protagonista; ha recitato accanto a grandi attori nazionali ed internazionali come Bruno Ganz, Laurent Terzieff, Aurore Clément, Barbara De Rossi, Roberto Herlitzka etc… ed è stato diretto da molti registi di fama internazionale e come regista ha diretto autentici mostri sacri del cinema e del teatro tra cui Gabriele Ferzetti, Pino Micol e moltissimi altri.

Nel ruolo della Signora dell’interpretazione di Isabella Giannone, attrice che ha al suo attivo una lunga carriera tra teatro, cinema e TV, ricoprendo sempre ruoli da protagonista nei maggiori teatri italiani.

Ecoteatro

Via Fezzan, 11

20146 Milano

www.ecoteatro.it

Orari

venerdì e sabato ore 20:45

domenica ore 16:00

Biglietti online su Vivatiket

Biglietti & Informazioni

Telefono: 0282773651| cell. 3405946452 solo WhatsApp

biglietteria@ecoteatro.org

Orario biglietteria

Da lunedì a sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

Domenica solo in caso di spettacolo a partire da un’ora prima.

Info e prenotazioni anche 3337000725 anche whatsApp

Prezzo biglietti:

Platea Intero € 35 | Ridotto Over 65 €28 | Ridotto Under 25 €25

Galleria Intero €30 | Ridotto Over 65 €25 | Ridotto Under 25 €20

Convenzioni Cral, Arci, Tessere, convenzioni aziendali: € 25,00 platea – € 20,00 galleria

Gruppi, di almeno 10 persone: € 24,00 platea – € 19,00 galleria

inclusi diritti di prevendita