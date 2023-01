Longinotti, a Firenze rimane un ‘presidio’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La ‘ex Longinotti’ – ora Cassani – avrebbe dovuto ‘scomparire’ a gennaio 2023, invece rimarrà un ‘presidio’ a Firenze coi dipendenti che hanno profili non legati alla produzione.

Ad aprile 2023 la produzione nel capoluogo cesserà per essere trasferita in Lombardia, a Varese.

È una delle condizioni che abbiamo chiesto e ottenuto come Regione, convinti che un pezzo della storia industriale di Firenze dovesse rimanere qui non solo a testimonianza del passato, ma anche per le competenze e il patrimonio di saperi che hanno contraddistinto la vita dell’azienda nata nel 1936.