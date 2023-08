Longiano (FC): concerti all’alba di ‘Sagge sono le Muse’

Appuntamento il 19 agosto presso la terrazza panoramica del Castello malatestiano

Sarà un’alba splendida, quella di sabato 19 agosto propone la Fondazione Tito Balestra per la rassegna ‘Sagge sono le Muse – Edizione del centenario dedicato alla nascita di Tito Balestra’.

Splendida per la proposta musicale, grazie alla collaborazione con Augusto Ciavatta della San Marino Summer School, che cura la direzione artistica musicale, splendida per il panorama mozzafiato, splendida per la suggestione del luogo: la terrazza panoramica del castello malatestiano di Longiano (FC).

Sabato 19 agosto ore 6:00 concerto all’alba nella terrazza panoramica del Castello Malatestiano con Alexander Duo: Alessandro Creola sax, Alessandra Ziveri arpa.

Il secondo appuntamento all’alba di ‘Sagge sono le Muse’ è intrigante ed originale; per il ‘grafico’ e la ‘pastosità’ del suono del sax che si contrappone al suono ‘cristallino’ e ‘limpido’ dell’arpa, cosi come i modi sonori ai quali i due strumenti fanno riferimento sembrerebbero davvero inconciliabili.

Invece, l’Alexander Duo – Alessandro Creola e Alessandra Zivieri- riusciranno a creare atmosfere uniche nella rilettura dei classici della musica.

Vivaldi, Piazzolla, Brumke, rivivranno in una luce nuova e diversa, com’è diversa e nuova ogni giorno la luce dell’alba.

Prossimo appuntamento martedì 22 agosto, ore 21:00, Sala dell’Arengo del Castello Malatestiano. ‘Splendori del Barocco’, concerto a cura del M° Enrico Casazza.

Tutti gli appuntamenti di ‘Sagge sono le Muse’ sono con ingresso a offerta libera.

Info e prenotazioni:

0547665850

info@fondazionetitobalestra.org