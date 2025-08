Longiano (FC), arriva la musica contemporanea con Progetto George Crumb

Il 4 agosto protagonisti Veronique Vanhoucke e Francesco Leprino

La rassegna ‘Sagge sono le Muse’ prosegue lunedì 4 agosto 2025 alle ore 21:00 nella corte Carlo Malatesta con ‘George Crumb: Metamorphoses’, concerto per pianoforte e live video con l’esecuzione di alcune iconiche composizioni dell’americano Crumb (1929 – 2022).

Sul palco la pianista belga Veronique Vanhoucke e il regista Francesco Leprino saranno i protagonisti di questa interessante e particolare serata di musica contemporanea che ben si sposa con il polo culturale longianese.

Sarà un viaggio fra musica e immagini: un compositore si ispira a un quadro per realizzare un brano, una pianista lo interpreta, un filmmaker interpreta la relazione fra il compositore e il quadro filtrata dall’interpretazione della pianista.

Una catena infinita di rimandi in cui si arricchisce il momento della performance e il senso della composizione.

I due libri delle ‘Metamorphoses’ di George Crumb, composti fra il 2015 e il 2020, rappresentano l’eredità di questo grande compositore statunitense scomparso nel 2022.

Scritti per pianoforte amplificato con diverse preparazioni e tecniche estese, con l’ausilio di altri strumenti e di interventi anche vocali di un pianista che potremmo definire ‘multitasking’, sono costituiti da 10+10 pezzi dedicati ad altrettanti quadri del Novecento e della fine dell’Ottocento. Ben 4 opere di Klee, 3 di Van Gogh, 3 di Chagall, 2 di Gauguin, oltre a Kandinskij, Picasso e pittori americani.

La musica di Crumb si pone in relazione rispetto alle immagini non in maniera direttamente descrittiva, ma creando delle corrispondenze, a volte lasciandosi suggestionare dal titolo, a volte dal tono del dipinto, a volte da significati sottesi o estesi.

Il live video opera uno scavo nel microcosmo dei singoli dipinti, creando un’ulteriore lettura delle interazioni visivo/musicali, potenziando e chiudendo così il cerchio delle relazioni.

L’evento fa parte della rassegna ‘Sagge sono le Muse 2025’ ed è organizzato in collaborazione con San Marino International Summer Courses – Direttore artistico M° Augusto Ciavatta.

Ingresso a offerta libera fino ad esaurimento posti. Consigliata la prenotazione al tel. 0547 665420 / 665850 o via e- mail a info@fondazionetitobalestra.org.