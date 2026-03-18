‘London dream’ al Teatro Trastevere

In scena a Roma dal 20 al 22 marzo

Riceviamo e pubblichiamo.

Dal 20 al 22 marzo, presso il Teatro Trastevere di Roma, andrà in scena lo spettacolo ‘London dream’ con David Mastinu, Leonardo Zarra, regia Paolo Vanacore, drammaturgia: David Mastinu, aiuto regia Beatrice Maria Barbetti.

Musiche Alessandro Panatteri, costumi: Alessio Pinnella, collaborazione Casa degli Artisti,

scene Assokappa, produzione Damarte, produzione esecutiva Nutrimenti Terrestri.

Roma, 1980, Tor Pignattara. Quartiere a poche centinaia di metri dal centro, ma troppo lontano per dinamiche e sviluppo dalla capitale aristocratica

. A Tor Pignattara sono più ombre. Mauro lo sa bene, quel quartiere non può dargli un futuro, difatti è da un po’ che si reca a Londra in cerca di fortuna, con lavoretti sporadici. Peppe, suo amico, invece, è intrappolato nella ragnatela quotidiana del suo quartiere, Tor Pignattara lo ha catturato e non se ne rende conto, o forse, per paura o mancanza di stimoli, preferisce lasciare passare il tempo tra le urla delle vie.

Ma non è solo Tor Pignattara a gridare, è una nazione intera. Siamo negli anni di piombo, delle Brigate, dei Nar, in giro ci sono tutti, anche i fanatici di partito, pronti a sparare per una giacca o una scarpa che ne identifica l’ideale politico. In questo contesto, di miseria e piombo, nasce London Dream, una storia dalla linea comica di amicizia e speranza.

La storia di due ragazzi uomini, che prendono in mano la loro vita, per gridare alla vita la libertà e la dignità. Questa è la storia di Mauro e Peppe, due amici di borgata, con un sogno da vivere, e un obiettivo da raggiungere. Londra.

Teatro Trastevere

Via Jacopa de’ Settesoli, 3

Roma

Biglietti:

intero €13,00

ridotto: €10,00

Prevista tessera associativa-

Orario:

giorni feriali ore 21:00

festivi ore 17:30

Prenotazioni:

06-5814004

328-3546847

info@teatrotrastevere.it

https://www.teatrotrastevere.it/