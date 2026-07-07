Lombardia, Villa: Entro settimane piano trattamenti innovativi obesità

Il Consigliere: Priorità a fragili, screening e presa in carico. un primo passo necessario

Riceviamo e pubblichiamo.

Rendere operativo il programma regionale per la compartecipazione alla spesa sanitaria nei trattamenti innovativi dell’obesità, con criteri chiari per l’accesso dei soggetti più fragili, percorsi di screening precoce e una presa in carico integrata tra ospedale, territorio e medicina generale.

È quanto chiesto da Alessia Villa, Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, con un’interrogazione discussa oggi in Consiglio regionale, alla quale ha risposto l’Assessore al Welfare Guido Bertolaso.

Villa dichiara:

L’obesità è una patologia cronica, progressiva e recidivante, con un impatto crescente sulla salute delle persone, sulla qualità della vita e sulla sostenibilità del sistema sanitario. Le evidenze richiamate negli atti già approvati dal Consiglio regionale indicano, inoltre, una maggiore incidenza nelle fasce più fragili dal punto di vista socio-economico, dove le condizioni di reddito possono incidere in modo significativo sull’accesso alle cure.

Nella risposta all’interrogazione, l’Assessore Bertolaso ha confermato che Regione Lombardia sta lavorando agli aspetti tecnici e programmatori del nuovo percorso e che il programma per i trattamenti innovativi dell’obesità è previsto entro qualche settimana.

Un passaggio che si inserisce nel lavoro già avviato dalla Regione e rafforzato anche dal progetto di legge che arriverà prossimamente in Aula per l’approvazione definitiva.

L’esponente di Fratelli d’Italia evidenzia:

Oggi le terapie autorizzate per il trattamento dell’obesità restano ancora interamente a carico dei pazienti. Per questo è importante che Regione Lombardia abbia scelto di affrontare il tema con un programma sperimentale, rivolto in particolare a chi rischia di restare escluso dalle cure per ragioni economiche. Ora occorre accelerare e sviluppare la rete quanto prima.

Il percorso illustrato dalla giunta prevede il coinvolgimento dei medici, delle farmacie, delle case di comunità e degli strumenti di screening, con forme di accesso gratuito e un approccio multidisciplinare che tenga insieme prevenzione, corretti stili di vita, supporto nutrizionale, attività fisica, specialisti e utilizzo appropriato delle nuove terapie.

In Lombardia sono già attive esperienze pilota, in particolare a Brescia e Melegnano, dalle quali potranno arrivare evidenze utili per sviluppare il percorso da estendere progressivamente a tutto il territorio regionale.

Il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alessia Villa, conclude: