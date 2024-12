Lombardia: ulteriori 12,5 mln di euro al Trasporto pubblico locale

Riceviamo e pubblichiamo.

La Regione Lombardia ha approvato un nuovo stanziamento di 12,5 milioni di euro per le Agenzie del Trasporto pubblico locale, TPL, portando il totale per il 2024 a oltre 662 milioni di euro.

Questa decisione, adottata su proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, Franco Lucente, mira a sostenere il settore nel contesto dell’aumento dei costi operativi.

Il Consigliere regionale Carlo Bravo ha dichiarato:

Il trasporto pubblico locale è una priorità per Regione Lombardia. Questo ulteriore impegno finanziario ci permetterà di migliorare i servizi per i cittadini e di affrontare le sfide attuali in materia di trasporto, sempre più tarato sulle esigenze delle comunità locali.

Il Consigliere regionale Giorgio Bontempi ha così commentato:

Questi nuovi finanziamenti testimoniano l’impegno di Regione Lombardia per un servizio pubblico locale sempre più efficiente e accessibile a tutti i cittadini, mettendo in grado le Agenzie di far fronte alle spese in continua crescita.

A tal fine, in provincia di Brescia arriveranno all’Agenzia TPL 1.148.067 euro.