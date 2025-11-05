Lombardia – Tianjin: proseguono i progetti di collaborazione

A Palazzo Pirelli l’incontro con il Sindaco di Tianjin Zhang Gong e con il Console Generale cinese a Milano Liu Kan

Una delegazione cinese guidata dal Sindaco della Municipalità di Tianjin Zhang Gong e dal Console Generale cinese a Milano Liu Kan è stata ricevuta questa mattina a Palazzo Pirelli dal Presidente del Consiglio regionale Federico Romani e dal Consigliere Segretario Jacopo Scandella: ha partecipato ed è intervenuto anche il Capogruppo del Movimento 5 Stelle, Nicola Di Marco.

L’incontro di oggi era finalizzato a consolidare le relazioni e i progetti in essere scaturiti dalla recente missione a Tianjin di una delegazione dell’istituzione regionale lombarda.

Federico Romani ha sottolineato come la missione del Consiglio regionale a Tianjin sia stata

un’importante opportunità per rafforzare la collaborazione tra Cina e Lombardia soprattutto nell’ottica di un maggiore equilibro dei flussi di import ed export.

In particolare nel corso della mattinata è stata ipotizzata la realizzazione e l’allestimento di una mostra da ospitare anche a Palazzo Pirelli e che, partendo dalle radici storiche e dalle peculiarità dei due territori, Lombardia e Tianjin, ne esalti e ne metta in luce la vocazione all’innovazione e la capacità di anticipare le sfide tecnologiche del futuro, caratteristiche comuni a entrambe le regioni.

La delegazione lombarda guidata da Jacopo Scandella aveva visitato l’area di Tianjin, nel nord della Cina, sulla riva del Mar Bohai, con una popolazione quasi 14 milioni di abitanti, lo scorso mese di luglio.

Jacopo Scandella spiega:

La missione istituzionale era nata con l’obiettivo di dare un impulso alle relazioni istituzionali tra Lombardia e Municipalità di Tianjin, rafforzando sempre di più la cooperazione tra le aziende, le università e le istituzioni culturali. Stiamo inoltre lavorando ad un progetto di cooperazione per portare nel quartiere italiano di Tianjin una selezione di artigiani lombardi, con le loro competenze e il loro saper fare.

Nell’occasione la delegazione del Consiglio regionale aveva visitato il Museo di Tianjin che ospita una vasta gamma di opere d’arte e reperti sulla storia della città e il Tianmei Artistic District, un intervento di rigenerazione urbana che integra attrazioni turistiche, agglomerati urbani e campus, mantenendo un perfetto equilibrio ecologico: due realtà che saranno ora direttamente coinvolte nell’allestimento della mostra.

Durante la missione dello scorso luglio, la delegazione lombarda aveva incontrato il Direttore dell’Ufficio Affari Esteri del Governo Popolare della Municipalità di Tiajin Luan Jianzhang, ed era entrata in contatto con diverse realtà produttive, di ricerca e sviluppo e culturali dell’area di Tianjin: il Tianjin Second Container Terminal Co., il più grande porto commerciale della Cina settentrionale con collegamenti commerciali con oltre 500 porti in più di 180 Paesi e regioni, interamente automatizzato e alimentato da energia rinnovabile, in particolare eolica e solare; la Binhai New Area Modern Industry Exhibition Exchange Center, un’enorme zona economica costiera di 2.270 chilometri quadrati progettata per competere con Pudong di Shanghai come polo finanziario, manifatturiero e logistico; il Centro di Ispezione Veicoli elettrici e ad idrogeno, CATARC, con 20 laboratori su un’area di circa 14.6000 metri quadrati che si occupano dei test funzionali per parti di veicoli elettrici, anche intelligenti, e ad idrogeno; il Tianjin Italian SME Industrial Park, nell’area di libero scambio di Tianjin, un “incubatore” che offre opportunità di sviluppo per le aziende italiane nel Nord della Cina; il Tianjin Artificial Intelligence Computing Center che fornisce sostegno allo sviluppo della “città intelligente”, dell’industria e dell’innovazione tecnologica; il Tianjin Tongguang Technology Park, un’area tecnologica per lo sviluppo delle imprese che punta attrarre progetti di alta qualità e ad alta crescita nei settori delle comunicazioni elettroniche, dell’integrazione militare-civile, del design industriale, delle apparecchiature intelligenti per l’IoT, del monitoraggio ambientale, dei nuovi materiali e dei big data.

Nell’occasione i Consiglieri regionali avevano conosciuto anche importanti realtà imprenditoriali come Lenovo, una multinazionale della tecnologia con diversi impianti produttivi anche a Tianjin a zero emissioni di carbonio; iFLYTEK, Artificial Intelligence Industry Demonstration Base, un’azienda che opera nel campo dell’intelligenza artificiale, soprattutto nel riconoscimento vocale e linguaggio naturale, ma anche applicata in campo medico-sanitario e della formazione professionale; Goglio Packaging Co. Ltd., azienda fondata a Rho nel 1850, specializzata nel confezionamento di prodotti alimentari come il concentrato di pomodoro, il succo concentrato e il caffè. Aziende che hanno la loro sede nel Binhai New Area Government, un polo per la produzione avanzata, la ricerca e lo sviluppo, le spedizioni internazionali e la logistica.