Lombardia, seduta di Consiglio regionale 8 settembre 2022

Seguirà question time con interrogazioni e interpellanze a risposta immediata

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Seduta dedicata agli atti di indirizzo quella convocata dal Presidente del Consiglio regionale per giovedì 8 settembre alle ore 10:00.

All’inizio dei lavori l’Assemblea regionale sarà chiamata a prendere atto della cessazione della sospensione dalla carica di Consigliere regionale di Riccardo De Corato e della contestuale cessazione della supplenza affidata a Franco Lucente.

Il punto successivo prevede quindi il voto dell’Aula sulle dimissioni di Riccardo De Corato dalla carica di Consigliere regionale, e, in caso di accettazione, la conseguente surroga con il subentro di Franco Lucente.

Seguirà lo svolgimento del question time con interrogazioni e interpellanze a risposta immediata.

L’ordine del giorno prevede quindi la trattazione di sei mozioni sui seguenti temi: richiesta al Governo nazionale per ottenere misure immediate di sostegno alle imprese e ai cittadini contro l’aumento del prezzo del gas ed energia elettrica, primi firmatari i capigruppo di maggioranza;

interventi in materia di aiuti per il caro-energia, gruppo Partito Democratico;

azioni di Regione Lombardia in merito alle problematiche relative al notevole incremento dei costi dell’energia, gruppo Movimento 5 Stelle; interventi contro il caro energia, sul salario minimo e di contrasto alla povertà, gruppo Misto;

misure a favore dell’assistenza educativa scolastica, gruppo Partito Democratico;

misure per una politica regionale “SPID”, gruppo +Europa/Azione.

In conclusione di seduta è prevista l’indicazione del rappresentante regionale nei Collegi sindacali delle Aziende socio sanitarie dell’ASST Monza e dell’Azienda socio sanitaria ASST Valcamonica