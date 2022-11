Lombardia, seduta di Consiglio regionale 8 novembre 2022

Sette le mozioni all’Ordine del giorno

Seduta dedicata agli atti di indirizzo quella convocata dal Presidente Alessandro Fermi per martedì 8 novembre alle ore 10:00

All’inizio dei lavori, il Consiglio regionale sarà chiamato a prendere atto delle dimissioni da Consigliere regionale di Gian Antonio Girelli e Antonella Forattini, entrambi eletti in Parlamento nelle fila del Partito Democratico in occasione delle elezioni del 25 settembre scorso: a loro subentreranno rispettivamente Miriam Cominelli e Paola Cortese.

Seguirà lo svolgimento del question time con interrogazioni e interpellanze a risposta immediata

L’ordine del giorno prevede quindi la discussione di sette mozioni sui seguenti temi: misure dedicate ai pazienti diabetici per migliorare l’accesso ai device Continuous Glucose Monitoring, prima firmataria Simona Tironi, Forza Italia;

indicazioni per il reintegro degli operatori sanitari no vax, primo firmatario Samuele Astuti, PD;

reintroduzione dell’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, primo firmatario Marco Fumagalli, M5Stelle; interventi per il potenziamento della mobilità ferroviaria sulla linea Bergamo – Brescia in occasione dell’evento ‘Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura 2023’, primo firmatario Niccolò Carretta, +Europa/Azione;

trasporto pubblico locale, obiettivi per migliorare il servizio e aiuti alle famiglie, primo firmatario Pietro Luigi Ponti, PD;

sostegno alle iniziative contro il cibo sintetico, primo firmatario Giovanni Malanchini, Lega; interventi urgenti ed efficaci per la promozione della pace e la cessazione dei conflitti, con particolare riguardo alla situazione insistente in Palestina, primo firmatario Luigi Piccirillo, Gruppo Misto.

In conclusione di seduta, è prevista l’indicazione di un componente del Collegio sindacale dell’Agenzia per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive.