Lombardia, seduta di Consiglio regionale 7 settenbre 2021

All’ordine del giorno anche il provvedimento che riapre i termini per l’affidamento dei lavori pubblici finanziati da Regione ai sensi della l.r. n.4/2021

Il Presidente del Consiglio regionale ha convocato l’Assemblea consiliare per martedì 7 settembre dalle ore 10:00 alle 19:00.

L’ordine del giorno si apre con la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, cui seguirà la discussione del progetto di legge che riapre i termini entro i quali gli Enti locali dovranno iniziare l’iter delle opere pubbliche ai sensi della legge regionale n° 4 dello scorso 2 aprile, ‘Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo’.

Il provvedimento, approvato oggi dalla Commissione Bilancio, assegna alla Giunta la definizione delle scadenze in relazione delle necessità dei Comuni e delle eventuali modifiche del quadro nazionale.

Un adeguamento reso necessario dopo che lo scorso 4 agosto la Conferenza delle Regioni ha proposto di definire con il Governo un accordo di proroga dei termini per l’impiego delle risorse rispetto alla scadenza del 10 settembre 2021.

Gli investimenti verranno destinati alla realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità, per lo sviluppo del trasporto pubblico e la riduzione dell’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati.

Il Consiglio regionale discuterà poi sei mozioni sui seguenti argomenti: interventi a tutela della zootecnia rurale lombarda e coesistenza con il lupo, di iniziativa di consiglieri della Lega;

costituzione di un fondo di pronto intervento per gli eventi calamitosi, PD; provvedimenti conseguenti all’accertamento della grave violazione nel trattamento di dati personali da parte di ATS Milano – Città metropolitana in riferimento alla vicenda del portale ‘Milano COR’, M5S;

interventi finalizzati a garantire un congruo risarcimento a favore degli operatori sanitari e sociosanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell’infezione da Covid-19, Lega;

iter per definire la collocazione di Case e Ospedali di Comunità previsti dal PNNR, PD;

iniziative di contrasto alla detenzione di armi all’interno degli ospedali lombardi al fine di tutelare operatori e pazienti, +Europa e PD.

L’ordine del giorno si chiude con due proposte di nomina, Collegio dei revisori dell’Azienda per i Servizi alla Persona ‘Golgi – Redaelli’ e revisore legale dell’Ambito Territoriale di caccia n.7 Cremona – UTR Val Padana – Province di Cremona e Mantova in sostituzione del dimissionario.