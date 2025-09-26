Lombardia, seduta di Consiglio regionale 30 settembre 2025

All’ordine del giorno l’esame del Bilancio consolidato 2024 e alcune nomine

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Il Presidente Federico Romani ha convocato la seduta di Consiglio regionale per martedì 30 settembre alle ore 10:00.

All’ordine del giorno come primo punto è previsto l’esame del Bilancio consolidato 2024, relatore Davide Caparini, Lega: il Bilancio consolidato di Regione Lombardia rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale nonché il risultato economico dell’attività svolta dall’ente anche attraverso le sue diverse articolazioni.

In tal senso, oltre ai bilanci di Giunta e Consiglio regionali, il Consolidato riguarda anche una valutazione dei bilanci degli enti dipendenti – ARPA, EESAF e Polis -, delle cinque Aziende lombarde per l’edilizia residenziale, delle quattro società controllate – Finlombarda, FNM, Pedemontana e ARIA -, della Fondazione Lombardia per l’Ambiente e delle società partecipate Arexpo e Infrastrutture Milano – Cortina 2026.

A seguire sono previste diverse nomine:

• indicazione di un componente del Collegio sindacale della Fondazione Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, IRCCS, Istituto neurologico ‘Carlo Besta’;

• nomina di un componente del Collegio dei revisori della Fondazione Stelline;

• designazione di un componente del Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna;

indicazione del rappresentante regionale nei Collegi sindacali delle Agenzie di tutela della salute, ATS;

•indicazione del rappresentante regionale nei Collegi sindacali delle Aziende socio sanitarie territoriali, ASST;

• nomina di tre componenti del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, ARPA;

•designazione di un componente effettivo e di un supplente del Collegio dei revisori legali della Fondazione ‘I Pomeriggi musicali’;

•designazione di due componenti del Collegio dei revisori della Fondazione Lombardia per l’Ambiente.