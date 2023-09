Lombardia, seduta di Consiglio regionale 26 settembre 2023

In apertura della seduta dei lavori d’Aula la commemorazione degli ex Consiglieri regionali Renato Tacconi e Mario Marelli

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani ha convocato la seduta di Consiglio regionale per martedì 26 settembre alle ore 10:00.

Il primo punto all’ordine del giorno sarà dedicato all’esame del Bilancio Consolidato 2022 di Regione Lombardia in cui viene indicata la situazione finanziaria del sistema Regione, che comprende, oltre a Giunta e Consiglio regionali, anche 14 enti, società e aziende regionali.

Si tratta dei tre enti dipendenti ERSAF, Ente regionale per i servizi ad agricoltura e foreste, ARPA, Azienda regionale per l’ambiente, e Polis, Istituto per il supporto alle politiche regionali, delle quattro società controllate Finlombarda, ARIA, FNM, Autostrada Pedemontana, della società partecipata Arexpo e delle cinque ALER.

Per la prima volta entra a far parte del sistema anche la Fondazione Lombardia per l’Ambiente, FLA, ente controllato al 60% da Regione Lombardia che assicura un supporto alle politiche ambientali attraverso ricerca, progettazione e iniziative di promozione culturale.

Relatore del provvedimento è il Presidente della Commissione Bilancio Davide Caparini, Lega.

L’assemblea regionale sarà quindi chiamata ad esaminare sei mozioni sui seguenti temi: sostegno della vita, dei diritti delle donne e della libertà in Iran, prima firmataria Claudia Carzeri, Forza Italia; risorse destinate per la riapertura dell’anno scolastico 2023-2024, prima firmataria Paola Bocci, PD; deroghe per gli accessi in Area B nel Comune di Milano, primo firmatario Alessandro Corbetta, Lega; bacinizzazione del fiume Po, primo firmatario Marcello Ventura, Fratelli d’Italia; esenzione IRAP per gli enti del Terzo Settore, primo firmatario Paolo Romano, PD; impegno di Regione Lombardia a sostenere i Comuni a seguito dei danni causati dagli eventi meteorologici estremi di luglio e agosto, primo firmatario Alfredo Simone Negri, PD.

In conclusione sono previste la nomina di quattro componenti del Comitato regionale per le comunicazioni, CORECOM; l’elezione di sette componenti del Consiglio per le pari opportunità, CPO, e la nomina di due Consiglieri regionali nel Comitato di indirizzo e coordinamento in area dipendenze.

In apertura della seduta dei lavori d’Aula si terrà la commemorazione degli ex Consiglieri regionali Renato Tacconi e Mario Marelli scomparsi nelle scorse settimane.