Lombardia, seduta di Consiglio regionale 26 novembre 2024

I punti all’ordine del giorno

Il Presidente Federico Romani ha convocato la seduta di Consiglio regionale per martedì 26 novembre alle ore 10:00.

Il primo punto all’ordine del giorno prevede la discussione della Risoluzione sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale, NADEFR, che fa il punto sulle politiche regionali attualizzandone le priorità alla luce della situazione del territorio e del quadro della finanza pubblica, relatore Davide Caparini, Lega.

Nella Risoluzione vengono precisati i progetti che si prevede di realizzare a breve indicati con tanto di data: si confermano per il 2025 il varo del Centro Unico per le Prenotazioni, insieme alle milestone del taglio delle liste d’attesa e dell’assunzione di nuovo personale, e si ribadiscono azioni di sostegno a persone con disabilità, oltre alla promozione del diritto universitario e a specifiche iniziative per le imprese e le famiglie.

Per quanto riguarda la lotta al dissesto idrogeologico e il contrasto dei fenomeni alluvionali viene affermato l’obiettivo di

garantire nel più breve tempo possibile l’entrata in funzione del sistema di vasche di laminazione del Seveso.

Seguirà l’esame della seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024, relatrice Alessandra Cappellari, Lega, provvedimento che porta a compimento un ampio lavoro di revisione e di aggiornamento della legislazione regionale che ha interessato tutte le Commissioni consiliari con interventi di superamento di vecchie norme e con l’obiettivo di chiarire alcune procedure per migliorare l’efficacia delle leggi vigenti.