Lombardia, seduta di Consiglio regionale 23 settembre 2025

I punti all’ordine del giorno

Seduta dedicata agli atti di indirizzo quella convocata dal Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani per martedì 23 settembre alle ore 10:00.

L’ordine del giorno prevede la discussione di 10 mozioni sui seguenti temi:

• istituzione di un’Azienda unica regionale per il governo della sanità, primo firmatario Pietro Bussolati, PD;

• iniziative per sostenere l’estensione nazionale dell’obbligo di immunizzazione contro il Virus Respiratorio Sinciziale, primo firmatario Jonathan Lobati, Forza Italia;

• parcheggi e aree di sosta dedicati a camper presso strutture ospedaliere private convenzionate e pubbliche, prima firmataria Maira Cacucci, FdI;

• sicurezza sul lavoro del Vigili del Fuoco ed esposizione a PFAS, prima firmataria Paola Pollini, M5Stelle;

• politica di coesione UE e tutela delle prerogative delle Regioni e delle Autonomie locali, primo firmatario Alessandro Corbetta, Lega;

• valorizzazione e tutela del Made in Italy con particolare riferimento all’eccellenza lombarda, prima firmataria Paola Bulbarelli, FdI;

• iniziative urgenti per la difesa dell’agricoltura italiana contro le politiche europee penalizzanti per il settore agricolo nel contesto della riforma PAC post-2027, primo firmatario Giovanni Malanchini, Lega;

• realizzazione di un impianto di incenerimento nel Comune di Montello (BG) ad opera della società Montello S.p.A., primo firmatario Davide Casati, PD, abbinata ad altre due sullo stesso tema a firma Paola Pollini, M5Stelle, e Alessandro Corbetta, Lega;

• ulteriori azioni dirette alla liberazione di un cooperante italiano in Venezuela, primo firmatario Luca Paladini, Patto Civico;

• installazione di erogatori di acqua potabile per una riduzione significativa dell’utilizzo di plastica monouso presso Palazzo Pirelli e le scuole lombarde, prima firmataria Martina Sassoli, Lombardia Migliore.

In conclusione di seduta sono previste l’indicazione di un componente del Collegio sindacale della Fondazione Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, IRCCS, Istituto neurologico ‘Carlo Besta’, la nomina di un componente del Collegio dei revisori della Fondazione Stelline e la designazione di un componente del Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna.