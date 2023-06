Lombardia, seduta di Consiglio regionale 20 giugno 2023

All’inizio dei lavori la commemorazione di Silvio Berlusconi

Il Presidente Federico Romani ha convocato il Consiglio regionale per martedì 20 giugno alle ore 10:00.

La seduta sarà aperta dalla commemorazione di Silvio Berlusconi, così come concordato in occasione dell’ultima Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari.

L’ordine del giorno prevede quindi l’esame del Rendiconto del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2022, di cui è relatore il Vice Presidente del parlamento lombardo Giacomo Cosentino.

Il bilancio del Consiglio regionale si attesta a 51 milioni e 750 mila euro ed è sostanzialmente stabile da cinque anni. Prosegue invece il trend calante dei costi della politica, -30% nel 2022 rispetto al 2013: il Consiglio regionale della Lombardia all’anno costa due euro e ottanta centesimi per ogni cittadino.

Tra le note positive anche i tempi di pagamento dei fornitori, anch’essi in continuo miglioramento. In media tra il ricevimento della fattura e il pagamento intercorrono non più di 18 giorni.

A seguire il Consiglio regionale sarà quindi chiamato a discutere e approvare il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile, che nelle ultime settimane è stato oggetto di analisi e approfondimenti in tutte le Commissioni consiliari e di cui sarà relatore in Aula il Presidente della Commissione Bilancio Davide Caparini.

Il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura si richiama in particolare a tre declinazioni della sostenibilità: ambientale, sociale ed economica.

È inoltre strutturato su sette pilastri che rappresentano i principali riferimenti delle future politiche regionali:

– Lombardia connessa, potenziamento della mobilità e di rete 5G e banda ultra larga;

– Lombardia al servizio dei cittadini, interventi per la famiglia e la natalità; – Lombardia terra di conoscenza, con a tema diritto allo studio, contrasto alla dispersione scolastica, innovazione, un’attenzione particolare ai giovani tramite proposte concrete a partire dal prestito d’onore per favorirne crescita personale e professionale;

– Lombardia terra di impresa e di lavoro;

– Lombardia sostenibile, transizione ecologica e agricoltura;

– Lombardia protagonista, valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, posizionamento della Lombardia in Europa e nel mondo, grandi eventi;

– Lombardia ente di governo, votata alla programmazione.