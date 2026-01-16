Lombardia, seduta di Consiglio regionale 20 gennaio 2026

In apertura dei lavori sarà attribuito un riconoscimento a Ahmed Malis, artista autore dell’opera ‘New Moon Lisa‘ conosciuta anche come la ‘Gioconda di Baggio‘

Seduta di Consiglio regionale dedicata agli atti di indirizzo quella convocata dal Presidente del Consiglio regionale Federico Romani per martedì 20 gennaio alle ore 10:00.

La seduta sarà aperta dal question time con interrogazioni e interpellanze a risposta immediata sui seguenti argomenti:

– chiarimenti in merito alla data di effettiva operatività della “Città della Salute e della Ricerca” di Sesto San Giovanni (MI) – Lisa Noja, Italia Viva; personale sanitario uzbeco – Maria Rozza, PD;

– sperimentazione regionale sul contrasto all’obesità e appropriatezza prescrittiva dei farmaci agonisti del recettore GLP1 a tutela dei pazienti con obesità e diabete di tipo 2 – Luca Paladini, Patto Civico;

– ritardi nei lavori di realizzazione della ‘Città della Ricerca e della Salute’ di Sesto San Giovanni – Onorio Rosati, AVS;

– criticità in merito ai controlli e alle misure di sicurezza nei locali di intrattenimento della Regione Lombardia a tutela della pubblica incolumità – Paola Pizzighini, M5Stelle;

– chiarimenti in merito al progetto H2iseO in seguito alla chiusura della divisione idrogeno Alstom – Emilio Del Bono, PD;

– obblighi di trasparenza di Trenord – Alfredo Simone Negri, PD;

– criticità relative alla tangenziale di Belgioioso (PV), Nicola Di Marco, M5Stelle;

– abbandono del progetto H2iseO, treni a idrogeno, Paola Pollini, M5Stelle.

L’ordine del giorno prevede quindi l’esame e la discussione di alcune mozioni sui seguenti temi:

– sviluppo e sostegno dell’attività dei Medici di Medicina Generale all’interno del Servizio Sanitario Regionale in coerenza con le previsioni del PNRR e con le normative regionali non ancora attuate, primo firmatario Carlo Borghetti, PD;

– riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti in attuazione della legge n°33/2023, primo firmatario Davide Casati, PD;

– progetto del nuovo ponte San Michele tra Paderno d’Adda e Calusco d’Adda, coinvolgimento degli enti territoriali interessati mediante un tavolo interistituzionale permanente, primo firmatario Gian Mario Fragomeli, PD, abbinata alla mozione ‘Istituzione di un tavolo di lavoro concernente il progetto di un nuovo ponte tra Paderno d’Adda e Calusco d’Adda’ presentata da Jacopo Dozio, Forza Italia;

– nuovi parapetti del lungolago di Como, primo firmatario Sergio Gaddi, Forza Italia;

– proposta di accordo con il Mercosur e tutela del settore agroalimentare italiano, prima firmataria Paola Pollini, M5Stelle;

– valorizzazione del complesso monumentale Reggia di Monza e definizione di un nuovo assetto gestionale in vista della scadenza nel 2029 del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, primo firmatario Alessandro Corbetta, Lega.

In apertura dei lavori d’Aula sarà attribuito un riconoscimento a Ahmed Malis, artista autore dell’opera ‘New Moon Lisa’ conosciuta anche come la ‘Gioconda di Baggio’; l’opera sarà presentata in Aula e successivamente esposta nello Spazio Espositivo al piano terra di Palazzo Pirelli.

Sono previsti gli interventi del Presidente del Consiglio regionale Federico Romani e dell’Assessore Francesca Caruso. Sarà possibile visitare l’esposizione fino al 30 gennaio.