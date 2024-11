Lombardia, seduta di Consiglio regionale 19 novembre 2024

All’ordine del giorno il progetto di legge sul ‘fine vita’ e quattro mozioni

Il Presidente Federico Romani ha convocato per martedì 19 novembre alle ore 10:00 la seduta di Consiglio regionale.

In apertura dei lavori si terrà una comunicazione dell’Assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini sul tema del contrasto alla violenza contro le donne.

L’Assemblea regionale sarà quindi chiamata a discutere il progetto di legge sul ‘fine vita’ in merito alle procedure e ai tempi per l’assistenza regionale al suicidio medicalmente assistito, ai sensi e per effetto della sentenza n. 242/19 della Corte Costituzionale, relatori Matteo Forte di Fratelli d’Italia e Carmela Rozza del Partito Democratico.

A seguire l’esame di quattro mozioni sui seguenti temi:

– condanna delle derive antisemite e azioni a tutela della comunità ebraica lombarda, primo firmatario Alessandro Corbetta, Lega;

– ferma condanna dei recenti atti di antisemitismo, primo firmatario Pierfrancesco Majorino, PD;

– destinazione di una parte dei fondi transfrontalieri a favore delle crisi aziendali del territorio, primo firmatario Emanuele Monti, Lega;

– misure di contrasto e prevenzione a seguito dei recenti episodi di violenza a Bologna e Milano: ricognizione e chiusura dei centri sociali irregolari in Lombardia, primo firmatario Giacomo Zamperini, FdI.

Sono, infine, previste la nomina del revisore dell’Ambito Territoriale di Caccia ‘Dorno Lomellina Est n. 2’, UTR Pavia e Lodi, in sostituzione di dimissionario, e la nomina di un componente effettivo e di un supplente nel Collegio dei revisori dei conti dell’Associazione Irrigazione est Sesia, Consorzio di irrigazione e bonifica, in sostituzione di altrettanti dimissionari.