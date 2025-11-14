Lombardia, seduta di Consiglio regionale 18 novembre 2025

All’inizio dei lavori la premiazione degli atleti paralimpici Simone Barlaam e Alberto Amodeo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Il Presidente Federico Romani ha convocato la seduta di Consiglio regionale per martedì 18 novembre alle ore 10:00.

In apertura dei lavori è prevista la discussione sulla proposta di atto amministrativo con cui si procede alla revisione generale del Piano Territoriale Regionale, relatore il Presidente della Commissione Territorio Jonathan Lobati, Forza Italia.

La revisione del PTR vigente, approvato dal Consiglio regionale nel 2010, era stata avviata già nella scorsa legislatura, ma poco prima della chiusura delle procedure la stessa legislatura si era conclusa. Ragione per cui l’iter è stato riavviato.

Dall’attuale revisione è stata stralciata la componente paesaggistica, i cui contenuti saranno perfezionati con il Ministero della Cultura in un processo di co-pianificazione avviato con un protocollo d’intesa; il 56 % del territorio regionale è sotto vincolo paesaggistico.

Il PTR, nella sua nuova versione, prende in considerazione i grandi progetti strategici regionali, le realizzazioni per le Olimpiadi 2026, le reti dei collegamenti stradali, ferroviari e aeroportuali, gli interventi per la difesa del suolo e l’ambiente e individua 66 nuovi poli di sviluppo regionale, comprensivi delle nuove attività legate per esempio a logistica, data center, energie rinnovabili.

Nella versione precedente del PTR i poli di sviluppo erano 12. Sono state individuate anche le aree con criticità nelle quali verrà promossa una collaborazione particolare con gli enti locali.

L’ordine del giorno prevede quindi la proposta di Risoluzione che chiede l’attivazione di percorsi formativi specifici per la nuova figura professionale dell’assistente infermiere, relatori Carmela Rozza del PD e Giulio Gallera di Forza Italia.

Seguirà l’esame di 3 mozioni sui seguenti temi:

– condanna dell’antisemitismo e solidarietà nei confronti dell’On. Emanuele Fiano, primo firmatario Davide Caparini, Lega;

– tutela della sanità pubblica e trasparenza sul progetto di collaborazione pubblico – privato per l’Ospedale di Menaggio (CO), primo firmatario Nicola Di Marco, M5Stelle;

– tutela del territorio e sospensione dell’iter autorizzativo per la realizzazione della discarica per rifiuti contenenti amianto nel Comune di Marmirolo (MN), prima firmataria Paola Bulbarelli, FdI.

Prima dell’inizio della seduta, alle ore 10:00 in Aula consiliare saranno premiati gli atleti paralimpici Simone Barlaam e Alberto Amodeo, che in occasione dei recenti Mondiali di nuoto paralimpico a Singapore hanno vinto 5 ori e 2 argenti, dopo essere stati in passato anche campioni olimpici.