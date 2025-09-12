Lombardia, seduta di Consiglio regionale 16 settembre 2025

I lavori riprenderanno nella ‘nuova’ Aula consiliare ricavata e allestita presso l’Auditorium Gaber

Seduta dedicata agli atti di indirizzo quella convocata dal Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani per martedì 16 settembre alle ore 10:00.

In apertura dei lavori si terranno le commemorazioni di Giorgio Armani e dell’ex Consigliere regionale Giorgio Salvini.

A seguire lo svolgimento del question time con interrogazioni e interpellanze a risposta immediata.

L’ordine del giorno prevede quindi la discussione di 10 mozioni sui seguenti temi:

• istituzione di un’Azienda unica regionale per il governo della sanità, primo firmatario Pietro Bussolati, PD;

• iniziative per sostenere l’estensione nazionale dell’obbligo di immunizzazione contro il Virus Respiratorio Sinciziale, primo firmatario Jonathan Lobati, Forza Italia;

• parcheggi e aree di sosta dedicati a camper presso strutture ospedaliere private convenzionate e pubbliche, prima firmataria Maira Cacucci, FdI;

• sicurezza sul lavoro del Vigili del Fuoco ed esposizione a PFAS, prima firmataria Paola Pollini, M5Stelle;

• politica di coesione UE e tutela delle prerogative delle Regioni e delle Autonomie locali, primo firmatario Alessandro Corbetta, Lega;

• valorizzazione e tutela del Made in Italy con particolare riferimento all’eccellenza lombarda, prima firmataria Paola Bulbarelli, FdI;

• iniziative urgenti per la difesa dell’agricoltura italiana contro le politiche europee penalizzanti per il settore agricolo nel contesto della riforma PAC post-2027, primo firmatario Giovanni Malanchini, Lega;

• realizzazione di un impianto di incenerimento nel Comune di Montello (BG) ad opera della società Montello S.p.A, primo firmatario Davide Casati, PD;

• ulteriori azioni dirette alla liberazione di un cooperante italiano in Venezuela, primo firmatario Luca Paladini, Patto Civico;

• installazione di erogatori di acqua potabile per una riduzione significativa dell’utilizzo di plastica monouso presso Palazzo Pirelli e le scuole lombarde, prima firmataria Martina Sassoli, Lombardia Migliore.

In conclusione di seduta sono previste l’indicazione di un componente del Collegio sindacale della Fondazione Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, IRCCS, Istituto neurologico ‘Carlo Besta’, la nomina di un componente del Collegio dei revisori della Fondazione Stelline e la designazione di un componente del Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna.

La seduta si terrà nella ‘nuova’ Aula consiliare allestita nell’Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli, riadattato e reso funzionale per ospitare temporaneamente le sedute dell’assemblea regionale lombarda fino alla primavera 2026, giusto il tempo necessario per completare le opere di ristrutturazione e restyling dell’Aula consiliare cominciati a fine luglio subito dopo la Sessione di Bilancio.

Nel mese di agosto è stato organizzato e predisposto il trasloco, per un riadattamento che ha interessato non solo l’aspetto logistico, ma anche quello informatico ed elettronico al fine di garantire il pieno e regolare svolgimento dei lavori assembleari: nello spazio dell’Auditorium Gaber, che vanta comunque una superficie complessiva più piccola e spazi più ristretti, è stata riprodotta la disposizione dell’Aula originale e messi in funzione tutti i dispositivi informatici ed elettronici già esistenti.

Sono stati ricavati anche appositi spazi per seguire i lavori riservati agli assistenti di Giunta e dei Gruppi consiliari nonché ai giornalisti della stampa parlamentare: l’accesso sarà sempre da via Fabio Filzi secondo le modalità abituali.

Le sedute potranno inoltre essere sempre seguite da remoto grazie alla diretta streaming.

I lavori di ristrutturazione di Palazzo Pirelli in questi mesi interesseranno anche, tra gli altri, i piani 2, 3 e 4, che ospitano abitualmente le sedute delle Commissioni consiliari.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle sedute, sono anche in questo caso in fase di ultimazione i lavori per approntare nuove sale idonee ai piani 25 e 26: le Commissioni si riuniranno anche nella ‘nuova’ Aula consiliare, ex Auditorium Gaber.