Lombardia, seduta di Consiglio regionale 12 marzo 2024

All’ordine del giorno la proposta di Risoluzione sulla gestione dei fondi PNRR e alcune mozioni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Seduta di Consiglio regionale dedicata agli atti di indirizzo quella convocata dal Presidente Federico Romani per martedì 12 marzo alle ore 10:00.

All’inizio dei lavori sarà discussa la proposta di Risoluzione, relatori Giulio Gallera e Jonathan Lobati, Forza Italia, che pone all’attenzione della Giunta regionale e del Governo centrale le problematiche di gestione dei fondi PNRR nei piccoli Comuni.

Nel documento si segnalano le difficoltà di utilizzo della piattaforma informatica ReGiS per gli adempimenti PNRR, la gravosità per le casse dei piccoli Comuni delle anticipazioni di cassa da effettuare per poter richiedere l’erogazione dei contributi e la macchinosità delle procedure di rendicontazione che necessitano di risorse amministrative molto superiori a quelle disponibili.

Seguirà l’esame di cinque mozioni iscritte all’ordine del giorno sui seguenti temi:

– azioni volte a scongiurare la delocalizzazione degli uffici della Motorizzazione Civile di Lecco, primo firmatario Giacomo Zamperini, FdI;

– interventi urgenti per i pendolari della tratta ferroviaria Codogno – Cremona – Mantova, primo firmatario Marcello Ventura, FdI;

– sostegno alle Forze dell’ordine e alla libertà di manifestare in modo civile, primo firmatario Davide Caparini, Lega;

– interventi diretti a garantire l’accesso prioritario delle persone con disabilità presso le strutture ospedaliere lombarde, primo firmatario Luca Paladini, Patto Civico;

– esenzione pagamento sanzioni ticket sanitari, primo firmatario Miriam Cominelli, PD.