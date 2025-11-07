Lombardia, seduta di Consiglio regionale 11 novembre 2025

I punti all’ordine del giorno
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.
Il Presidente Federico Romani ha convocato la seduta di Consiglio regionale per martedì 11 novembre alle ore 10:00.
In apertura dei lavori sono previste diverse nomine:
- designazione di un componente del Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna;
- indicazione del rappresentante regionale nei Collegi sindacali delle Agenzie di tutela della salute, ATS;
- indicazione del rappresentante regionale nei Collegi sindacali delle Aziende socio sanitarie territoriali, ASST;
- nomina di tre componenti del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, ARPA;
- designazione di un componente effettivo e di un supplente del Collegio dei revisori legali della Fondazione ‘I Pomeriggi musicali’;
- designazione di due componenti del Collegio dei revisori della Fondazione Lombardia per l’Ambiente;
- nomina del revisore dell’Ambito territoriale di caccia ‘Casteggio Oltrepo Nord 4’.
Seguirà l’esame di due mozioni sui seguenti temi:
- sostegno e facilitazione all’accesso ai prodotti mestruali e ai prodotti igienico-sanitari per l’infanzia, primo firmatario Paolo Romano, PD;
- rinuncia alla proposta di compartecipazione al gettito dell’imposta sugli apparecchi e congegni di gioco e incremento delle risorse per l’attuazione del programma regionale di attività per il contrasto al gioco d’azzardo patologico, prima firmataria Michela Palestra, Patto Civico.
L’assemblea regionale sarà quindi chiamata a discutere la proposta di atto amministrativo contenente gli indirizzi per l’aggiornamento della pianificazione regionale per la qualità dell’aria, di cui è relatore Riccardo Pase, Lega.
Infine l’ordine del giorno prevede due proposte di Risoluzione, una per la valorizzazione della figura dell’educatore nelle RSA, relatore Diego Invernici, FdI, l’altra che chiede l’attivazione di percorsi formativi specifici per la nuova figura professionale dell’assistente infermiere, relatori Carmela Rozza del PD e Giulio Gallera di Forza Italia.