Lombardia, Schiavi: Attenzione alla montagna e ai piccoli Comuni

19 milioni per le Valli prealpine. Richiesti fondi per Variante Cerete

Lo sviluppo delle aree montane e l’attenzione ai Comuni, in particolare bergamaschi: sono le due priorità che mi hanno guidato con le richieste che ho avanzato attraverso ordini del giorno ed emendamenti durante l’assestamento di bilancio.

Lo afferma il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Michele Schiavi commentando i lavori che hanno preso il via oggi in Consiglio regionale.

Il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Christian Garavaglia spiega:

Il bilancio di Regione Lombardia è un potentissimo strumento per aiutare tutte le aree lombarde ad attrezzarsi per affrontare le sfide dettate da un contesto sempre più competitivo. Non possono essere da meno le valli per le quali, grazie anche ai provvedimenti dei consiglieri di Fratelli d’Italia, in particolare quelli a prima firma di Schiavi, si destineranno risorse utili alla valorizzazione dei territori.

Sono diversi i temi trattati dal Consigliere bergamasco, riassunti di seguito.

19 milioni di euro per le Valli prealpine

Sul territorio montano lombardo sono attesi 19 milioni di euro.

Spiega Schiavi:

È il risultato di una mia proposta approvata durante il bilancio di previsione e con cui vengono finanziati tutte le strategie delle Valli prealpine lombarde. Per la Valle Seriana, la Val di Scalve e la Val Cavallina sono in arrivo risorse importanti, quasi 9 milioni di euro.

La gestione delle risorse dei canoni di derivazione idroelettrica

Da tempo la montagna attende di potere essere veramente coinvolta nell’assegnazione delle risorse dei canoni di derivazione idroelettrica.

Afferma Schiavi:

Con un mio ordine del giorno si invita il Presidente della Giunta e gli Assessori competenti per materia a verificare il coinvolgimento e la consultazione delle Comunità Montane, in quanto enti interessati, nell’iter di individuazione da parte delle Province degli interventi da finanziare a valere sulle somme per investimenti derivanti dai canoni delle grandi derivazioni idroelettriche. Inoltre, si vuole sollecitare la destinazione prioritaria delle suddette somme da parte delle Province ai Comuni montani e parzialmente montani.

Risorse per la montagna

Un milione di euro in più per l’agricoltura in montagna: è l’invito rivolto al Presidente della Giunta e agli assessori competenti per materia con l’ordine del giorno presentato dal Consigliere Schiavi.

Prosegue Schiavi:

È di strategica importanza incrementare le risorse a sostegno del settore agricolo montano lombardo, attraverso il coinvolgimento delle Comunità Montane presenti sul territorio lombardo, con l’obiettivo di continuare a portare avanti iniziative di contrasto all’abbandono dell’agricoltura di montagna.

Risorse per il Bando ‘Scuola Digital Smart’

Finanziare tutte le domande ammesse del bando ‘Scuola Digital Smart 2023′: è quanto richiesto con l’emendamento con presentatore e primo firmatario il Consigliere Schiavi.

Spiega Schiavi:

Il bando rivolto ai Comuni dal titolo ‘Scuola Digital Smart 2023’ ha come obiettivo la realizzazione di spazi ‘tecnologici’ mettendo a disposizione delle scuole strumentazioni didattiche innovative.

Risorse per i GAL

Con un altro emendamento del Consigliere Schiavi si invita la Giunta ad aiutare i GAL nell’affrontare i costi dell’IVA non riconosciuti dai fondi europei.

Spiega Schiavi:

Per i 15 GAL lombardi Regione stanzia già qualcosa come 67 milio di euro. Con il mio OdG si invita a trovare altri 400.000 euro per affrontare questa problematica.

Fondi per sbloccare la Variante di Cerete (BG)

I temi trattati dal consigliere Schiavi riguardano anche situazioni specifiche come la realizzazione della variante stradale di Cerete (BG) per la quale occorre reperire 3,5 milio di euro necessari alla copertura dei costi legati all’aumento dei prezzi.

