Lombardia, Rosa Camuna 2024: i premiati

Il Consiglio regionale ha assegnato 5 Rose Camune e 9 menzioni speciali a figure e realtà dei territori di Milano, Brescia, Varese, Bergamo e Monza Brianza

Giuseppe Marotta, Giuseppe Romele, Omar Pedrini, ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo, e Servizio Cani Guida dei Lions: sono le cinque Rose Camune assegnate dal Consiglio regionale della Lombardia e che sono state consegnate oggi pomeriggio dal Presidente del Consiglio a Palazzo Lombardia.

Il Presidente del Consiglio ha definito la Rosa Camuna un premio alla comunità lombarda che si identifica nei valori del saper fare, dell’agire concreto e della solidarietà.

Guardiamo con fiducia e ottimismo al futuro della Lombardia, ha sottolineato il Presidente del Consiglio, perché il tessuto sociale della regione è sano e vitale come testimoniano le persone e le realtà premiate che sono la forza trainante dei territori lombardi.

Nell’occasione il Presidente del Consiglio ha annunciato che martedì 9 luglio, all’inizio della seduta consiliare, nell’Aula del parlamento lombardo saranno ufficialmente premiate le squadre lombarde di Inter e Atalanta per i successi in campo nazionale ed europeo, e le neopromosse Como e Mantova, auspicando che possa aggiungersi anche la Cremonese.

Complessivamente il Consiglio regionale ha assegnato a personalità, associazioni e realtà impegnate in ambito sociale, sanitario, culturale, sportivo ed economico cinque premi Rosa Camuna e nove Menzioni speciali a fronte di 170 candidature pervenute: le province con il maggior numero di candidature sono state Milano, 74 candidati, Brescia, 27 candidati, Varese, 14 candidati, e Bergamo, 12 candidati, fanalino di coda Lodi con 2 sole candidature.

Cinque premi sono andati a Milano e provincia, 1 Rosa Camuna e 5 menzioni speciali, tre premi al territorio di Brescia, 2 Rose Camune e 1 menzione speciale, due premi a Varese, 1 Rosa Camuna e 1 menzione speciale, due premi a Monza e Brianza, 1 Rosa Camuna e 1 menzione speciale, e due premi a Bergamo, due menzioni speciali.

Le cinque Rose Camune assegnate dalla Commissione di Giuria, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale e composta dagli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza e dai Capigruppo consiliari, sono espressione dei territori di Milano, Brescia, Varese e Monza Brianza:

• Giuseppe Marotta, dirigente sportivo, nato a Varese, amministratore delegato dell’Inter e Consigliere della Lega Nazionale Professionisti di serie A, da dieci anni nella Hall of Fame del calcio italiano;

• Giuseppe Romele, atleta paralimpico di Pisogne (BS) e campione mondiale di sci nordico, nel 2023 primo classificato ai mondiali di Ostersund in Svezia nella specialità sitting sia nella competizione di media che di lunga distanza;

• Omar Pedrini, cantautore e chitarrista di Brescia, ex leader dei Timoria;

• ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo, di Milano, che vanta oggi oltre 400mila potenziali donatori e ha saputo offrire negli ultimi 20 anni speranza e possibilità di guarigione ad oltre 4mila malati di leucemia, mielodisplasia e talassemia

• Servizio Cani Guida Lions e ausili per mobilità non vedenti ODV, nato nel 1959 per addestrare e consegnare gratuitamente cani guida alle persone cieche in tutta Italia e il cui centro di addestramento a Limbiate (MB) è modello e punto di riferimento in ambito internazionale.

Le menzioni speciali sono state attribuite a:

– Giovanni Para, Presidente del Comitato inquilini ‘Cortili solidali’ delle case popolari di via Palmanova, costituito nel 2012 per prestare assistenza ad anziani soli, disabili e persone fragili;

– ‘Locanda alla mano’ di Milano nata nel 2013 nel cuore del Parco Sempione per promuovere opportunità formative rivolti a giovani con sindrome Down;

– Cooperativa sociale Martinengo che opera nel quartiere Corvetto di Milano dal 1985 a sostegno di famiglie, anziani, minori e persone con disabilità;

– Salvatore Lentini, dirigente scolastico bergamasco nato a Lovere e promotore di nuovi modelli inclusivi di insegnamento e apprendimento, premiato in Campidoglio e promotore di diversi progetti educativi internazionali;

– Fondazione Filosofi ‘Lungo l’Oglio’ diretta da Francesca Nodari con sede a Villachiara (BS), promotrice e ambasciatrice della cultura locale;

– Camillo de Milato, generale in congedo dell’Esercito residente a Bagnatica (BG), fondatore dell’Asilo Mariuccia e noto per il suo impegno culturale e sociale;

– Gabriella Scaduto, psicologa e psicoterapeuta milanese, presidente dell’Associazione ReDiPsi per i diritti umani;

– Claudio Fociani, maestro restauratore di Briosco (MB), artefice del restauro del Cenacolo vinciano, ma che ha lavorato anche ai restauri della Certosa di Pavia, del Duomo di Monza, della Basilica milanese di Sant’Ambrogio e della Pinacoteca di Brera;

– ‘Il mondo di Leo’, progetto varesino cross-mediale promosso da Emanuela Cavazzini ed Eleonora Vittoni in collaborazione con il professor Paolo Moderato per facilitare l’apprendimento nei bambini autistici.

Il Presidente di Regione Lombardia ha indicato due premi Rosa Camuna: a Fedele Confalonieri e a Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

I Premi ‘tematici’ del Presidente di Regione Lombardia sono stati assegnati a: Ambra Angiolini, Premio per lo spettacolo e l’impegno sociale, Don Antonio Mazzi, Premio per la solidarietà sociale, Suor Anna Monia Alfieri, Premio tutela diritto all’istruzione, Silvano Colombo, Premio per la cultura, Cristian Fracassi, Premio per l’innovazione, Umberto Bossi, Premio per le riforme istituzionali, Mahmood, Premio per la musica e l’impegno sociale, Fiorenzo Tagliabue, Premio per la comunicazione, Daniela Cuzzolin Oberosler, Premio per il giornalismo, Marco Galbiati, Premio per il sostegno alla cardiochirurgia, Domenico Geracitano, Premio per l’educazione e l’impegno civico, Associazione Nazionale Bersaglieri Lombardia, Premio per l’impegno sociale, Paola Magoni, Premio Milano – Cortina 2026, e Giancarlo Colombo, Premio per il lavoro.

Menzioni e premi ‘sospesi’: Premio Rosa Camuna 2017 a Gigi Riva, alla memoria; Menzione 2023 a Fondazione Genitori per l’Autismo Onlus.

Premiazioni speciali per meriti sportivi: Atalanta Calcio; Como Calcio; Mantova Calcio.