Lombardia, Romani ricorda Mario Colombo, patron della Colmar

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Il marchio Colmar non è solo simbolo di eccellenza sportiva ma anche segno distintivo di una grande storia familiare fondata su valori etici profondi e radicati.

Esprimo il cordoglio mio personale e dell’intero Consiglio regionale alla famiglia Colombo per la scomparsa di Mario, imprenditore straordinario che ha saputo coniugare la tradizione nel segno dell’innovazione.

Lo sottolinea il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani ricordando la figura di Mario Colombo.

Romani prosegue:

Proprio il mese scorso abbiamo inaugurato a Palazzo Pirelli la mostra ‘Maestose montagne lombarde’ all’interno della quale l’evoluzione tecnologica dello sci nel tempo era raccontata attraverso l’esposizione dei materiali Colmar.

Nell’occasione abbiamo conferito a Mario Colombo, visitando la sua azienda, la medaglia Gio Ponti del Consiglio regionale, giusto tributo e riconoscimento alla sua visione imprenditoriale.

Ci lascia un grande uomo, ma restano in eredità per tutti noi il suo esempio e le sue capacità, artefice e interprete di futuro e innovazione.