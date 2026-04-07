Lombardia, Romani ricorda Mario Colombo, patron della Colmar

Due mesi fa gli fu consegnata la medaglia Gio Ponti per i suoi meriti imprenditoriali e sportivi
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.
Esprimo il cordoglio mio personale e dell’intero Consiglio regionale alla famiglia Colombo per la scomparsa di Mario, imprenditore straordinario che ha saputo coniugare la tradizione nel segno dell’innovazione.
Il marchio Colmar non è solo simbolo di eccellenza sportiva ma anche segno distintivo di una grande storia familiare fondata su valori etici profondi e radicati.
Lo sottolinea il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani ricordando la figura di Mario Colombo.
Romani prosegue:
Proprio il mese scorso abbiamo inaugurato a Palazzo Pirelli la mostra ‘Maestose montagne lombarde’ all’interno della quale l’evoluzione tecnologica dello sci nel tempo era raccontata attraverso l’esposizione dei materiali Colmar.
Nell’occasione abbiamo conferito a Mario Colombo, visitando la sua azienda, la medaglia Gio Ponti del Consiglio regionale, giusto tributo e riconoscimento alla sua visione imprenditoriale.
Ci lascia un grande uomo, ma restano in eredità per tutti noi il suo esempio e le sue capacità, artefice e interprete di futuro e innovazione.