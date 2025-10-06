Lombardia, Romani alla presentazione di ‘Feelmibike’

Il Presidente: ‘La sfida è dimostrare che ambiente e sostenibilità possono essere occasioni di sviluppo’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Il tema della mobilità oggi è strategico per garantire alle città e ai territori di continuare a crescere. La parola chiave è ‘condivisione’, come dimostra ‘Feelmibike’, un progetto che unisce scelte di mobilità urbana sempre più sostenibili con la partecipazione civica. È questa la strada che ci porterà a pensare a un nuovo modello di mobilità basato su sostenibilità, scoperta del territorio e senso di appartenenza a una comunità. La sfida è dimostrare che ambiente e sostenibilità possono essere occasioni di sviluppo.

Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani intervenendo oggi pomeriggio a Palazzo Marino alla conferenza stampa di presentazione di ‘Feelmibike – La Settimana della Bici’, in programma a Milano dal 7 al 12 ottobre.

Il Presidente Romani ha messo in evidenza la necessità di

un progetto unitario, senza paletti ideologici, ma percorrendo soluzioni concrete ed efficaci, che ci consenta di pensare a un nuovo sistema di mobilità che integri trasporto pubblico, privato e sharing solution e che garantisca alle nostre imprese di continuare ad essere competitive e ai cittadini di muoversi liberamente in città e nella regione. La mobilità di oggi e di domani è, infatti, destinata a dividersi – integrandosi – tra trasporto pubblico, privato e sharing solution. Su questa ‘visione’, istituzioni e operatori privati devono lavorare insieme.

Organizzata da Agenzia YES!, con il patrocinio del Comune di Milano, di Regione Lombardia e della Città Metropolitana di Milano, con il supporto della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e di ANCMA, Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, Feelmibike è l’evento diffuso che per sei giorni, porterà a Milano oltre venti iniziative dedicate alla cultura della bicicletta, alla mobilità sostenibile e alla vita urbana.

In programma incontri ed esperienze diffuse nei quartieri e in luoghi simbolici della città: dal Velodromo Vigorelli al Boscoincittà, dal Parco Sempione alla Darsena, e ancora Cascina Nascosta, Triennale Milano, Città Studi, Ticinese. Fino al Naviglio Martesana.

Oltre al Presidente Romani, alla conferenza stampa di presentazione di Feelmibike sono intervenuti il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’Assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva, il Direttore di Formaper della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi Sergio Rossi, i Vicepresidenti di ANCMA Cristiano De Rosa e Paolo Magri e l’Amministratore Delegato di Agenzia YES! Paolo Biffi.

Info e programma: https://feelmibike.it/