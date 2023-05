Lombardia, Romani al ‘Giorno della Memoria’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani in occasione del ‘Giorno della Memoria’ che si è svolto questa mattina, 9 maggio, a Palazzo Marino.

Ha ricordato Federico Romani:

Tante sono state nella storia del nostro Paese le vittime del terrorismo e delle stragi: donne e uomini dello Stato, imprenditori, sindacalisti, giornalisti, docenti universitari, intellettuali, ma anche semplici cittadini.

Milano, Brescia e Bologna sono legate da un sottile filo rosso. Quello del sangue delle vittime innocenti di tre orribili stragi che tra la fine degli anni Sessanta e gli inizi degli anni Ottanta hanno segnato la nostra memoria collettiva.

Piazza Fontana, piazza della Loggia e la Stazione di Bologna sono tre luoghi della memoria che pesano su di noi come macigni, ma che abbiamo il dovere di ricordare soprattutto per chi in quegli anni non era ancora nato.

Il ‘Giorno della Memoria’, che celebriamo oggi, è dunque un’occasione importante per continuare a mantenere vivo il ricordo.