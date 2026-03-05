Lombardia, Paralimpiadi invernali: il messaggio Romani agli atleti

Il Consiglio regionale stanzia contributi fino a 200 mila euro a favore di progetti editoriali che ‘raccontano’ le associazioni sportive lombarde che promuovono l’inclusione sociale
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.
Domani si aprono le Paralimpiadi invernali e voglio mandare un grande in bocca al lupo a tutte le atlete e gli atleti azzurri e, in particolare, ai lombardi con un auspicio: portate con voi il talento, la determinazione e l’orgoglio di tutto il nostro Paese e della Lombardia.
Sono certo che saprete emozionarci e farci sentire parte della vostra storia. A nome del Consiglio regionale della Lombardia vi auguro di vivere ogni gara al massimo e di godervi questa straordinaria esperienza.
Questo il messaggio del Presidente del Consiglio regionale Federico Romani a tutti gli atleti in gara alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, che prenderanno il via domani con la cerimonia di apertura a Verona.
Nell’occasione il Presidente Romani ha ricordato come l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale quest’anno abbia stanziato contributi per 200 mila euro a favore di progetti editoriali che ‘raccontano’ e sostengono le associazioni sportive lombarde che promuovono l’inclusione sociale.
Federico Romani prosegue:
Saranno 42 i rappresentanti dell’Italia alle Paralimpiadi invernali Milano Cortina, tra cui anche 7 atleti lombardi.
Dietro questi numeri, però, c’è un movimento straordinario fatto di associazioni e volontari che ogni giorno lavorano sui territori per trasformare lo sport in uno strumento vero di inclusione sociale.
Per questo riteniamo che, da parte delle istituzioni, sia importante raccontare questo mondo. Attraverso un uso strategico dello storytelling e la condivisione di storie di successo dobbiamo sostenere lo sport paralimpico, a tutti i livelli, nella nostra regione.
Da domani alle Paralimpiadi conteranno certamente le medaglie, ma conteranno soprattutto i volti, gli sguardi, le parole dei nostri atleti che sapranno emozionarci e a cui noi non faremo mancare il nostro sostegno e il nostro tifo.