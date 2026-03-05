Lombardia, Paralimpiadi invernali: il messaggio Romani agli atleti

Il Consiglio regionale stanzia contributi fino a 200 mila euro a favore di progetti editoriali che ‘raccontano’ le associazioni sportive lombarde che promuovono l’inclusione sociale

Domani si aprono le Paralimpiadi invernali e voglio mandare un grande in bocca al lupo a tutte le atlete e gli atleti azzurri e, in particolare, ai lombardi con un auspicio: portate con voi il talento, la determinazione e l’orgoglio di tutto il nostro Paese e della Lombardia. Sono certo che saprete emozionarci e farci sentire parte della vostra storia. A nome del Consiglio regionale della Lombardia vi auguro di vivere ogni gara al massimo e di godervi questa straordinaria esperienza.

Questo il messaggio del Presidente del Consiglio regionale Federico Romani a tutti gli atleti in gara alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, che prenderanno il via domani con la cerimonia di apertura a Verona.

Nell’occasione il Presidente Romani ha ricordato come l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale quest’anno abbia stanziato contributi per 200 mila euro a favore di progetti editoriali che ‘raccontano’ e sostengono le associazioni sportive lombarde che promuovono l’inclusione sociale.

Federico Romani prosegue: