Lombardia, nuove risorse per ASST Valcamonica e ASST Franciacorta

I Consiglieri Bontempi e Invernici primi firmatari di due ordini del giorno

Riceviamo e pubblichiamo.

Risorse in arrivo per l’ASST Valcamonica 900 mila euro e per oltre un milione di euro per l’ASST Franciacorta, grazie ad ordini del giorno presentati, quali primi firmatari, i Consiglieri di Fratelli d’Italia, Giorgio Bontempi e Diego Invernici.

Invernici e Bontempi spiegano:

Rispondiamo alle esigenze manifestate dai vertici dell’ASST, impegnando complessivamente quasi due milioni di euro, che permetteranno, complessivamente, il supporto alla diagnosi, l’acquisto di attrezzature, arredi sanitari e apparecchiature per la cura.

Nel merito, in arrivo risorse per gli ospedali di Esine (BS) ed Edolo (BS).

A Esine si investe su ‘apparecchiature per l’anestesia’, sulla videoecoendoscopia, sull’autoclave del blocco operatorio e su un ecotomografo per la pneumologia. Per il nosocomio di Edolo le maggiori risorse riguardano il blocco operatorio.

Bontempi ha precisato:

Crediamo nella sanità del territorio sono gli investimenti più strategici per il futuro dei nostri cittadini. Un segno concreto di questo sono, in generale, i 76 milioni di euro che Regione destinerà alle ASST lombarde. Riuscire a mantenere questi presidi nelle nostre Valli è una sfida importante. La tecnologia e gli strumenti di ultima generazione, oltre a permetterci di rispondere meglio alle necessità dei cittadini, aiutano anche a trattenere sui territori periferici le migliori risorse umane.

Invernici ha aggiunto: