Lombardia, nuove risorse e nuovi criteri Dote Sport  

Accolte le proposte di Ferrazzi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lombardia.

Luca Ferrazzi, del Gruppo Lombardia Migliore, esprime soddisfazione per incremento risorse e per la modifica dei criteri di assegnazione della Dote Sport di Regione Lombardia.

Il Consigliere regionale Luca Ferrazzi esprime viva soddisfazione per il recepimento, da parte della Giunta di regione Lombardia, del suo Ordine del giorno n. 405 al Bilancio di previsione 2024 – 2026.

L’odg 405, che a seguito dell’approvazione, è divenuto Delibera del Consiglio regionale n. 158 del 21 dicembre 2023 chiedeva la rideterminazione dei criteri per l’assegnazione della dote sport, in particolare prevedeva l’innalzamento delle soglie ISEE al fine di consentire un ampliamento delle famiglie beneficiare.

Il nuovo provvedimento della Giunta regionale, oggi in approvazione in VII Commissione, oltre ad incrementare la dotazione finanziaria di euro 1.500.000,00 prevede l’apertura di un nuovo bando ‘Dote Sport 2023 bis’ rivolto alle famiglie il cui ISEE sarà compreso tra euro 15.000,01 ed euro 20.000,00 e per le famiglie in cui è presente un figlio disabile l’ISEE sarà compreso tra euro 25.000,01 ed euro 30.000,00.

Il Consigliere Luca Ferrazzi, nel corso della Sessione del bilancio di previsione 2024 – 2026 aveva più volte evidenziato l’importanza di dare la possibilità di usufruire della Dote Sport ad un numero maggiore di famiglie prevedendo la modifica dei criteri di assegnazione delle risorse ribadendo che le famiglie il cui ISEE era di poco superiore ai 15 mila euro, non erano comunque nelle condizioni economiche per far svolgere attività sportive ai propri figli.