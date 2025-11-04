Lombardia, mozione partecipazione Taiwan a organismi internazionali

Gallera: ‘È una scelta di libertà, di civiltà e di futuro’

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all’unanimità oggi pomeriggio, con 47 voti a favore e 0 astenuti, la mozione n. 370, presentata dai Consiglieri Giulio Gallera, FI, Marcello Ventura, FDI, Ivan Rota, FI, Giovanni Malanchini, Lega, e Diego Invernici, FDI, volta a sostenere la piena partecipazione di Taiwan alle agenzie e agli organismi internazionali e a promuovere tutte le iniziative utili a porre fine al suo isolamento diplomatico.

Gallera dichiara:

Con questo atto la Lombardia si schiera dalla parte di una delle democrazie più avanzate dell’Asia, riconoscendo il valore di Taiwan come partner affidabile sul piano economico, tecnologico e istituzionale. È un segnale di vicinanza a un popolo libero che condivide con noi i valori della democrazia e dello Stato di diritto.

La mozione, si pone in linea con la risoluzione approvata nel settembre 2024 dalla Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati, e con quella del Parlamento Europeo del 2022, che sostenevano la partecipazione di Taipei alle principali agenzie delle Nazioni Unite, tra cui OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, ICAO, Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile, e UNFCCC, Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici.

Gallera ha ricordato inoltre che due mesi fa una delegazione del Consiglio regionale lombardo, di cui egli faceva parte insieme ad altri Consiglieri, ha compiuto una missione a Taiwan su invito del governo di Taipei, incontrando rappresentanti istituzionali e del mondo economico per approfondire opportunità di collaborazione nei settori dell’innovazione, della sanità e della formazione.

