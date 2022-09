Lombardia, iniziativa sulla medicina d’emergenza in montagna

Conferenza stampa il 28 settembre a Palazzo Pirelli a Milano

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Sarà presentato domani mercoledì 28 settembre alle ore 12:00 a Milano, presso la Sala Stampa di Palazzo Pirelli, piano -1, il convegno internazionale ‘Medicina d’emergenza in montagna – Uno sguardo al futuro del soccorso e dello sport in ambiente montano’ che si terrà a Varese il 7 e 8 ottobre presso l’Aula Magna dell’Università.

L’iniziativa è organizzata nell’ambito del Master universitario in Medicina d’emergenza in montagna promosso dall’Università dell’Insubria e dall’Università di Milano Bicocca.

Il panel di relatori vede la presenza dei massimi esperti a livello internazionale in materia di soccorso sanitario in montagna e sarà l’occasione per fare il punto sul tema in vista delle Olimpiadi Milano – Cortina 2026.

Alla conferenza stampa interverranno:

– Emanuele Monti, Presidente della Commissione regionale Sanità e Politiche Sociali;

– Luigi Festi, Università dell’Insubria – ASST Sette Laghi;

– Giulio Carcano, Università degli Studi dell’Insubria;

– Osvaldo Chiara, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

Programma