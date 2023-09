Lombardia, in mostra a Palazzo Pirelli le opere di Alessandro Nastasio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Animismo, mitologia greca, i simboli delle grandi religioni, la danza, ma soprattutto un anelito metafisico al vero e al bello. Questi i temi delle opere di Alessandro Nastasio, esposte da oggi fino al 5 ottobre allo Spazio Eventi di Palazzo Pirelli.

Ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani, presente all’inaugurazione:

Con piacere ospitiamo le opere di Alessandro Nastasio, artista milanese di fama internazionale, capace di regalare grandi emozioni con il suo segno originale e potente.

Un artista poliedrico – pittore, scultore, grafico, xilografo, mosaicista, cesellatore e altro- che vanta una singolare capacità manuale, una vera e propria ‘sapienza delle mani’.

A questa qualità, si somma in lui la conoscenza della grande tradizione del Rinascimento italiano e una cultura storico letteraria e religiosa non comune che gli permettono, con un linguaggio moderno e riconoscibilissimo, di attingere ai testi sacri, non solo cristiani, e ai miti arcani d’Occidente e di Oriente.