Lombardia, il Villaggio Olimpico tra arte e sport

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Sport e arte sono veicoli potenti, parlano un linguaggio universale, si rivolgono a tutti senza distinzioni, promuovono e diffondono valori fondamentali per lo sviluppo di una società sana.

L’arte è un volano dirompente, capace di trasformare e modificare la nostra percezione dello spazio. È la ‘filosofia’ di “questo progetto che ‘fa arte’ fuori dalle gallerie, dagli spazi espositivi e dai musei. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani alla presentazione di “SCALOdARTS”, un’opera di arte urbana a cielo aperto realizzata sui muri perimetrali dell’area del futuro Villaggio Olimpico allo Scalo di Porta Romana.

Presenti quattro campioni azzurri in rappresentanza di tutti gli atleti olimpici e paralimpici che parteciperanno alle Olimpiadi invernali: Deborah Compagnoni, tre ori olimpici nello sci alpino; Sara Conti e Niccolò Macii, campioni europei e bronzo mondiale nella specialità coppia di artistico del pattinaggio di figura; Francesca Porcellato, atleta paralimpica di ciclismo con dieci partecipazioni ai Giochi e quindici medaglie conquistate; Simone Barlaam, oro paralimpico nei 50 stile a Tokyo 2020.

Rivolgendosi a loro Federico Romani ha sottolineato:

Federico Romani ha fatto il punto sul Villaggio Olimpico, destinato ad ospitare gli atleti:

Visitare il cantiere del villaggio olimpico di Milano – Cortina 2026 è una grande emozione. È un’emozione perché questo è il ‘cuore’ di ogni Olimpiade.

Il Villaggio Olimpico, infatti, oltre ad ospitare atleti, tecnici e accompagnatori, ha un significato simbolico: mettere insieme persone che vengono da ogni angolo della terra.

Il Villaggio Olimpico è anche l’occasione per promuovere e sviluppare percorsi di riqualificazione degli spazi urbani.

Come in questo caso: un progetto di rigenerazione urbana a impatto zero dello Scalo di Porta Romana che, al termine delle competizioni, sarà trasformato nella più grande ‘casa per gli studenti’ d’Italia con circa 1.700 posti letto.

È questo il senso di ‘restituzione’ alla comunità dell’evento olimpico.